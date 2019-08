Sport Kort: Lucinda Brand tekent bij twee ploegen

12.02 uur: Lucinda Brand gaat Team Sunweb verlaten en haar loopbaan vervolgen bij twee verschillende ploegen. Bij Trek-Segafredo gaat ze op de weg rijden en bij Telenet-Fidea als veldrijdster. Bij Telenet-Fidea is de Belgische oud-wereldkampioen veldrijden Sven Nys sportief manager.

10.04 uur: Bilal Ould-Chikh is de komende tijd op proef bij ADO Den Haag, dat meldt de club op zijn website. De 22-jarige vleugelaanvaller zit zonder club en traint mee met het eerste elftal van de Haagse club. Ould-Chikh debuteerde op 16-jarige leeftijd bij FC Twente en werd gezien als een van de grootste talenten op de Nederlandse velden. In 2015 maakte hij de overstap naar FC Benfica, maar daar wist Ould-Chikh nooit door te breken. Vervolgens belandde hij weer in Nederland bij FC Utrecht en speelde hij ook nog in Turkije bij Denizlispor. In de voorbereiding van het aankomende seizoen trainde Ould-Chikh ook al mee bij Vitesse.

Jonathan Castroviejo won vorig jaar zilver bij de EK wielrennen Ⓒ BSR Agency

08.35 uur: Spaanse wielrenners zijn opvallend afwezig op de startlijsten van de wegrace - die op 11 augustus verreden wordt - en de tijdrit bij de komende EK wielrennen in Alkmaar. Volgens Spaanse media stuurt de bond met opzet geen eliterenners naar Noord-Holland, omdat de wedstrijd te veel bijt met andere belangrijke wielerkoersen, zoals de Ronde van Portugal, Ronde van Polen en de BinckBank Tour. Daarnaast speelt de Vuelta, de Spaanse wielerronde die op 24 augustus begint, ook een grote rol in de afwezigheid in Alkmaar.