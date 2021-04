Basketballers Brooklyn weer aan kop na moeizame zege

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Basketbal: Brooklyn weer aan kop na moeizame zege

08.37 uur: Brooklyn Nets is dankzij een moeizame zege op Boston Celtics weer even koploper in de Eastern Conference, de oostelijke divisie van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. De gehavende thuisploeg had in Joe Harris de topscorer met 20 punten. Het leek niet genoeg toen de Celtics in de slotfase dichtbij kwamen. Maar zelfs de 38 punten van Jayson Tatum konden de veertigste overwinning voor de Nets dit seizoen niet voorkomen: 109-104.

Kyrie Irving kwam namens de Nets weliswaar in de buurt van een triple double met 15 punten, 11 assists en 9 rebounds maar overtuigend was zijn optreden voor de 1700 toegestane toeschouwers in het Barclays Center niet. "We weten dat het in sommige wedstrijden niet vanzelf zal gaan, daar moeten we ons doorheen knokken", zei Irving. De Nets misten de geblesseerde vedetten Kevin Durant en James Harden, maar namen dankzij de zege wel weer de koppositie in. Dat gebeurde ten koste van Philadelphia 76'ers, dat zaterdag weer in actie komt.