Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Wielrennen: Pinot zet streep door Giro vanwege rugklachten

10.54 uur: Thibaut Pinot moet afzien van deelname aan de Giro d’Italia. De Franse wielrenner van Groupama-FDJ heeft al langer last van zijn rug. In de Ronde van de Alpen testte hij zich afgelopen week en kwam tot de conclusie dat de Giro, die over twee weken begint, te vroeg komt.

„Ik kan mezelf niet voor de gek houden. De pijn in mijn rug weerhoudt me ervan optimaal te presteren”, laat Pinot (30) weten. „Het is niet eens een kwestie van vorm. Vaak voelde ik me in het begin van de etappe goed, maar naar het einde toe werd de pijn steeds erger. Op deze manier kan ik ook niets voor het team betekenen.”

Pinot reed de Giro twee keer. In 2017 werd hij vierde in het algemeen klassement, dat Tom Dumoulin won. Een jaar later moest hij op de voorlaatste dag opgeven met koorts en uitdrogingsverschijnselen. De ploeg stelt dat hij de behandeling die hij al acht maanden ondergaat vervolgt en plakt geen datum op zijn rentree. Pinot zelf noemt het „hartverscheurend” dat hij de Giro mist: „We hebben er echt alles aan gedaan om daar te kunnen starten.”

Algemeen: Sportersvakbond EU Athletes: demonstratieverbod Spelen kan niet

10.15 uur: Volgens de in de EU Athletes verzamelde belangenverenigingen ondermijnt het Internationaal Olympisch Comité (IOC) de mensenrechten van sporters door het verbod op elke vorm van protest tijdens de Spelen van Tokio te handhaven. Het IOC liet afgelopen week weten dat het atleten bij de Olympische Spelen van Tokio komende zomer en de Winterspelen van Peking volgend jaar niet toestaat voor hun mening over bepaalde zaken uit te komen.

Het IOC hanteert daarbij regel 50 van het olympisch handvest die „elke vorm van politieke, religieuze of raciale propaganda” verbiedt. De olympische organisatie zegt dat uit een rondvraag via de atletencommissie bij ruim 3500 atleten was gebleken dat twee derde vindt dat de wedstrijden niet mogen worden aangegrepen voor demonstraties.

EU Athletes, waarin sporters en spelersvakbonden uit verschillende sporttakken zijn verzameld, vindt dat duizenden sporters zijn uitgesloten van onderzoek omdat dat alleen liep via atletencommissies van sportbonden. „We zijn zeer bezorgd over de beslissing van het IOC en vinden dat het consultatieproces en de regel 50 zelf in strijd zijn met de rechten van sporters”, liet EU Athletes weten. „Vrijheid van meningsuiting is een universeel erkend mensenrecht.”

Bezwaren tegen het verbod waren onder meer door de Black Lives Matterbeweging toegenomen. Sommige bazen van internationale sportbonden, zoals Sebastian Coe van World Athletics, lieten weten dat atleten hun standpunt altijd moeten kunnen uitdragen, ook tijdens de Spelen.

Biljarten: Dick Jaspers mag zijn titel verdedigen

09.05 uur: De organisatie van de Masters 2021 kan opgelucht ademhalen nu de 2e test van Dick Jaspers op het coronavirus negatief is.

De 55-jarige speler uit Sint Willebrord, die titelverdediger is, kan dus zondagmorgen in Den Durpsherd in Berlicum gewoon aantreden tegen Raimond Burgman, als openingpartij van de masters, waaraan tevens het Nederlands kampioenschap is verbonden.

Het zal voor Jaspers de 32e keer zijn dat hij voor de nationale titel in het driebanden speelt. Zijn imposante prijzenkast is gevuld met onder andere 21 titels in deze discipline.

De titelverdediger reageerde enthousisast op de uitslag van zijn 2e test. Vrijdagavond was hij niet optimistisch of hij zou kunnen spelen op de masters. „Ik ben erg blij dat ik toch kan spelen alleen moet ik en ook de overige deelnemers morgen nog wel een sneltest ondergaan„

Sinds hij in 1990 voor de eerste keer in zijn carriere de nationale titel in het driebanden wist te winnen, heeft hij tot nu toe aan alle kampioenschappen deelgenomen en is de meest succesvolle driebandenspeler van ons land. Slechts één keer – in 2016 - wist hij de poulefase niet te overleven.

Ook dit jaar is hij de grote favoriet. De Brabander staat al geruime tijd nummer één op de wereldranglijst.

Basketbal: Brooklyn weer aan kop na moeizame zege

08.37 uur: Brooklyn Nets is dankzij een moeizame zege op Boston Celtics weer even koploper in de Eastern Conference, de oostelijke divisie van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. De gehavende thuisploeg had in Joe Harris de topscorer met 20 punten. Het leek niet genoeg toen de Celtics in de slotfase dichtbij kwamen. Maar zelfs de 38 punten van Jayson Tatum konden de veertigste overwinning voor de Nets dit seizoen niet voorkomen: 109-104.

Kyrie Irving kwam namens de Nets weliswaar in de buurt van een triple double met 15 punten, 11 assists en 9 rebounds maar overtuigend was zijn optreden voor de 1700 toegestane toeschouwers in het Barclays Center niet. „We weten dat het in sommige wedstrijden niet vanzelf zal gaan, daar moeten we ons doorheen knokken”, zei Irving. De Nets misten de geblesseerde vedetten Kevin Durant en James Harden, maar namen dankzij de zege wel weer de koppositie in. Dat gebeurde ten koste van Philadelphia 76’ers, dat zaterdag weer in actie komt.