Sport Kort: Kylian Mbappé laat PSG schrikken in aanloop naar duel met City

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Kylian Mbappé laat PSG schrikken in aanloop naar duel met City

22.42 uur: Vier dagen voor het eerste duel met Manchester City in de halve finales van de Champions League heeft Kylian Mbappé zijn club Paris Saint-Germain laten schrikken. De aanvaller moest zich in de slotfase van de gewonnen competitiewedstrijd bij Metz (1-3) laten vervangen. "Hij had een tik gekregen, maar we denken dat het niet ernstig is", zei trainer Mauricio Pochettino. "Hij is er rustig onder, al heeft hij wel pijn."

De 21-jarige Fransman voerde met twee doelpunten zijn totaal dit seizoen in de Ligue 1 op naar 25 treffers. Mbappé verstevigde zo de eerste plaats in het topscorersklassement. Memphis Depay (Olympique Lyon) volgt met 18 goals.

PSG nestelde zich dankzij Mbappé ook weer aan kop van het klassement in de Ligue 1, met 2 punten voorsprong op Lille. Zondag speelt Lille uit tegen Lyon, de nummer 4 van de ranglijst.

Tennis: Barty en Sabalenka strijden om titel in Stuttgart

20.21 uur: Ashleigh Barty en Arina Sabalenka strijden zondag om de titel op het graveltoernooi van Stuttgart. Barty was in drie sets te sterk voor de Oekraïense Elina Svitolina (4-6 7-6 (5) 6-2), Sabalenka was snel klaar met Simona Halep uit Roemenië (6-3 6-2).

Barty, de nummer 1 van de wereld, luisterde haar 25e verjaardag op met een zwaarbevochten zege. Na winst van de spannende tweede set kwam ze in de derde set niet meer in de problemen. Na ruim twee uur benutte de Australische haar tweede matchpoint.

Sabalenka voorkwam later op de indoor gravelbaan een finale tussen de nummers 1 en 2 van de plaatsingslijst. Met indrukwekkend spel liet ze Halep in iets meer dan een uur kansloos. Ze maakte het met een lovegame af, met een ace.

Barty, die haar debuut maakt op het sterke toernooi van Stuttgart, kan haar derde titel van het seizoen veroveren. Ze was al de beste in Melbourne en Miami. De 22-jarige Sabalenka schreef dit seizoen het toernooi van Abu Dhabi op haar naam.

Barty en Sabalenka speelden in Miami tegen elkaar en dat duel werd in drie sets gewonnen door Barty. Het staat 3-3 in onderlinge duels.

Paardensport: Dressuurruiter Gal wint met Toto jr de Special

19.54 uur: Dressuurruiter Edward Gal heeft met GLOCK’s Toto jr bij internationale wedstrijden in het Limburgse Opglabbeek de Special gewonnen. Met de zoon van de legendarische hengst Totilas kwam hij tot een score van 77.958 procent. Hans Peter Minderhoud behaalde de tweede plaats met GLOCK’s Dream Boy. Hij kreeg van de jury 74.149 procent.

Een dag eerder was Gal met hetzelfde paard tweede geworden in de Grand Prix. Toen was de eerste plaats ook voor hem, met Total US. In de Grand Prix werd Minderhoud derde, ook met Dream Boy.

Golf: Besseling valt iets terug op Gran Canaria na mindere ronde

19.27 uur: Golfer Wil Besseling heeft op het Gran Canaria Lopesan Open een paar plekken moeten inleveren. Hij noteerde een ronde van 69 slagen en staat nu gedeeld zevende. Besseling was de derde dag begonnen als de nummer 2 van het klassement.

De 35-jarige Besseling kwam tot vijf birdies en vier bogeys, waardoor hij op -1 uitkwam. In totaal staat hij nu op -14 (-6 op eerste dag, -7 op tweede dag). Garrick Higgo, de Zuid-Afrikaanse leider in Spanje, gaat de slotdag in met een score van -18.

Joost Luiten heeft in totaal één slag meer nodig gehad dan Besseling en staat gedeeld vijftiende. Hij sloeg zaterdag vier birdies en hoefde geen enkele bogey te noteren. Darius van Driel staat op -12, Lars van Meijel op -11.

Achter leider Higgo staan drie golfers op -16.

Zeilen: Badloe neemt de leiding op eerste dag WK

19.24 uur: De zeilers Kieran Badloe en Lilian de Geus hebben op de eerste dag van de laatste WK in de RS:X-klasse direct de leiding genomen. De 26-jarige Badloe, de wereldkampioen van 2019 en 2020, won de eerste race voor de kust van Cádiz. Hij eindigde daarna als derde en elfde.

In het klassement heeft Badloe 15 punten, net als de Israëliër Tom Reuveny. Sil Hoekstra staat op de veertiende plaats met 46 punten (20e, 17e, 9e). De WK in de RS:X zouden eigenlijk vrijdag al beginnen, maar de zeilers konden toen niet in actie komen omdat het te hard waaide.

„De wind was super raar”, zei Badloe na de eerste wedstrijddag. „Een beetje hard af en toe en soms ook weer niet. De eerste twee races ging het lekker en kon ik duidelijk zien wat er gebeurde en mijn plan goed uitvoeren. De laatste race van de dag zat ik er even naast. Ik had een goede ’brainfade’. Maar al met al een goede dag.”

De Geus verdedigt in Spanje eveneens haar wereldtitel. De 29-jarige zeilster eindigde in uitdagende omstandigheden, met steeds wisselende windkracht, als tweede, zevende en eerste. Ze gaat met 10 punten aan kop in het klassement, gevolgd door Charline Picon met 11 punten. De Française troefde De Geus vorige maand in het Portugese Vilamoura af in de strijd om de Europese titel. Badloe ging daar wel met goud naar huis. De Geus en Badloe reizen in juli als favorieten voor de olympische titels naar Japan.

Na de Olympische Spelen van Tokio wordt de RS:X-plank vervangen door de windfoiler, een board met een draagvleugel aan de onderkant.

Schaken: Giri blijft kansrijk voor winst kandidatentoernooi

Anish Giri heeft in de twaalfde speelronde van het kandidatentoernooi opnieuw een overwinning geboekt. De Nederlandse grootmeester was in Jekaterinenburg met zwart de Amerikaan Fabiano Caruana de baas.

Door zijn zege kwam Giri op 7,5 punten en hij blijft daardoor kansrijk om het kandidatentoernooi te winnen. De winnaar van het kandidatentoernooi mag in november wereldkampioen Magnus Carlsen uitdagen. Er zijn nog twee speelronden te gaan in Rusland.

Giri heeft een half punt minder dan de Rus Ian Nepomniatsjtsji, die in de twaalfde ronde won van de Chinees Wang Hao. Nepomniatsjtsji staat nu op 8 punten.

Zondag is een rustdag in het kandidatentoernooi. Maandag treft Giri de Rus Aleksander Grisjtsjoek, dinsdag is Kirill Aleksejenko uit Rusland zijn tegenstander.

Tennis: Nadal treft Tsitsipas in twaalfde finale in Barcelona

Rafael Nadal heeft zich voor de twaalfde keer verzekerd van een plek in de finale van het ATP-toernooi van Barcelona. Dat deed de nummer 3 van de wereld ten koste van zijn landgenoot Pablo Carreño Busta, die tien plekken lager staat op de mondiale ranglijst: 6-3 6-2.

Nadal neemt het zondag in de eindstrijd op tegen de Griek Stefanos Tsitsipas die te sterk was voor het Italiaanse talent Jannik Sinner: 6-3 6-3.

Vorig jaar verloor Nadal (34) voor het eerst in zijn loopbaan een halvefinalewedstrijd in Barcelona na er elf gewonnen te hebben.

Wielrennen: Pinot zet streep door Giro vanwege rugklachten

10.54 uur: Thibaut Pinot moet afzien van deelname aan de Giro d’Italia. De Franse wielrenner van Groupama-FDJ heeft al langer last van zijn rug. In de Ronde van de Alpen testte hij zich afgelopen week en kwam tot de conclusie dat de Giro, die over twee weken begint, te vroeg komt.

„Ik kan mezelf niet voor de gek houden. De pijn in mijn rug weerhoudt me ervan optimaal te presteren”, laat Pinot (30) weten. „Het is niet eens een kwestie van vorm. Vaak voelde ik me in het begin van de etappe goed, maar naar het einde toe werd de pijn steeds erger. Op deze manier kan ik ook niets voor het team betekenen.”

Pinot reed de Giro twee keer. In 2017 werd hij vierde in het algemeen klassement, dat Tom Dumoulin won. Een jaar later moest hij op de voorlaatste dag opgeven met koorts en uitdrogingsverschijnselen. De ploeg stelt dat hij de behandeling die hij al acht maanden ondergaat vervolgt en plakt geen datum op zijn rentree. Pinot zelf noemt het „hartverscheurend” dat hij de Giro mist: „We hebben er echt alles aan gedaan om daar te kunnen starten.”

Algemeen: Sportersvakbond EU Athletes: demonstratieverbod Spelen kan niet

10.15 uur: Volgens de in de EU Athletes verzamelde belangenverenigingen ondermijnt het Internationaal Olympisch Comité (IOC) de mensenrechten van sporters door het verbod op elke vorm van protest tijdens de Spelen van Tokio te handhaven. Het IOC liet afgelopen week weten dat het atleten bij de Olympische Spelen van Tokio komende zomer en de Winterspelen van Peking volgend jaar niet toestaat voor hun mening over bepaalde zaken uit te komen.

Het IOC hanteert daarbij regel 50 van het olympisch handvest die „elke vorm van politieke, religieuze of raciale propaganda” verbiedt. De olympische organisatie zegt dat uit een rondvraag via de atletencommissie bij ruim 3500 atleten was gebleken dat twee derde vindt dat de wedstrijden niet mogen worden aangegrepen voor demonstraties.

EU Athletes, waarin sporters en spelersvakbonden uit verschillende sporttakken zijn verzameld, vindt dat duizenden sporters zijn uitgesloten van onderzoek omdat dat alleen liep via atletencommissies van sportbonden. „We zijn zeer bezorgd over de beslissing van het IOC en vinden dat het consultatieproces en de regel 50 zelf in strijd zijn met de rechten van sporters”, liet EU Athletes weten. „Vrijheid van meningsuiting is een universeel erkend mensenrecht.”

Bezwaren tegen het verbod waren onder meer door de Black Lives Matterbeweging toegenomen. Sommige bazen van internationale sportbonden, zoals Sebastian Coe van World Athletics, lieten weten dat atleten hun standpunt altijd moeten kunnen uitdragen, ook tijdens de Spelen.

Biljarten: Dick Jaspers mag zijn titel verdedigen

09.05 uur: De organisatie van de Masters 2021 kan opgelucht ademhalen nu de 2e test van Dick Jaspers op het coronavirus negatief is.

De 55-jarige speler uit Sint Willebrord, die titelverdediger is, kan dus zondagmorgen in Den Durpsherd in Berlicum gewoon aantreden tegen Raimond Burgman, als openingpartij van de masters, waaraan tevens het Nederlands kampioenschap is verbonden.

Het zal voor Jaspers de 32e keer zijn dat hij voor de nationale titel in het driebanden speelt. Zijn imposante prijzenkast is gevuld met onder andere 21 titels in deze discipline.

De titelverdediger reageerde enthousisast op de uitslag van zijn 2e test. Vrijdagavond was hij niet optimistisch of hij zou kunnen spelen op de masters. „Ik ben erg blij dat ik toch kan spelen alleen moet ik en ook de overige deelnemers morgen nog wel een sneltest ondergaan„

Sinds hij in 1990 voor de eerste keer in zijn carriere de nationale titel in het driebanden wist te winnen, heeft hij tot nu toe aan alle kampioenschappen deelgenomen en is de meest succesvolle driebandenspeler van ons land. Slechts één keer – in 2016 - wist hij de poulefase niet te overleven.

Ook dit jaar is hij de grote favoriet. De Brabander staat al geruime tijd nummer één op de wereldranglijst.

Basketbal: Brooklyn weer aan kop na moeizame zege

08.37 uur: Brooklyn Nets is dankzij een moeizame zege op Boston Celtics weer even koploper in de Eastern Conference, de oostelijke divisie van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. De gehavende thuisploeg had in Joe Harris de topscorer met 20 punten. Het leek niet genoeg toen de Celtics in de slotfase dichtbij kwamen. Maar zelfs de 38 punten van Jayson Tatum konden de veertigste overwinning voor de Nets dit seizoen niet voorkomen: 109-104.

Kyrie Irving kwam namens de Nets weliswaar in de buurt van een triple double met 15 punten, 11 assists en 9 rebounds maar overtuigend was zijn optreden voor de 1700 toegestane toeschouwers in het Barclays Center niet. „We weten dat het in sommige wedstrijden niet vanzelf zal gaan, daar moeten we ons doorheen knokken”, zei Irving. De Nets misten de geblesseerde vedetten Kevin Durant en James Harden, maar namen dankzij de zege wel weer de koppositie in. Dat gebeurde ten koste van Philadelphia 76’ers, dat zaterdag weer in actie komt.