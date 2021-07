Video: BMX’er Niek Kimmann botst tijdens training hard op overstekende official

De 25-jarige BMX’er, die donderdag in actie komt, klapte tijdens een training vol op een overstekende official. „Ik botste vol op een official die wilde oversteken. Ik hoop dat hij in orde is”, schrijft Kimmann op zijn twitteraccount bij een video van het voorval. „Ik heb een pijnlijke knie, maar ga mijn best doen om klaar te zijn voor donderdag. Iedereen bedankt voor de steun en berichtjes, dat waardeer ik zeer.”

Zondag dacht Van Vleuten goud te hebben gewonnen tijdens de wegwedstrijd bij de vrouwen, maar had de Nederlandse niet in de gaten dat de Oostenrijkse Anna Kiesenhofer haar al vooruit was. En Van der Poel ging maandag tijdens de mountainbikewedstrijd hard onderuit en moest afstappen.

Kimman rijdt de BMX-wedstrijden samen met landgenoten Twan van Gendt en Joris Harmsen. Bij de vrouwen doen Laura Smulders, Judy Baauw en Merel Smulders mee. Na de voorronden op donderdag worden vrijdag de finales verreden.

