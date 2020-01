Evert Hoolwerf, jager op de Weissensee

Evert Hoolwerf: „In alle vroegte door de polder struinen maakt me rustig. Daardoor ben ik vrijer in mijn hoofd voor de wedstrijd.” Ⓒ Corné Bastiaansen

AMSTERDAM - Hij is een kind van de Eempolder, maar na achttien trips naar de Weissensee kent Evert Hoolwerf dat stukje natuur ook als zijn broekzak. In deze omgeving jaagt de kraanmachinist al even op de heilige graal voor iedere marathonschaatser – winst in de Alternatieve Elfstedentocht – thuis schiet hij met scherp om de boeren te helpen.