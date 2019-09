Video: Knuffelregen in De Kuip

Vanuit het uitvak in De Kuip gooiden de ADO-supporters - net zoals de drie voorgaande jaren - in de dertiende minuut zo’n vierduizend knuffels richting het veld. In totaal werden er een slordige 25.000 knuffels verzameld door allerlei initiatieven. De knuffels zijn bedoeld voor zieke kinderen in het Sofia Kinderziekenhuis in Rotterdam.

Terwijl de knuffels rondvlogen in het stadion stonden ook de spelers in het veld stil bij de mooie traditie in De Kuip. Het spel lag een minuut stil, de spelers keken - net zoals de rest van het stadion - applaudiserend toe hoe de ADO-aanhang met knuffels gooide.