Erling Haaland direct weer messcherp bij Manchester City, zorgen om De Bruyne

Haaland opende de score voor de regerend landskampioen na iets meer dan 3 minuten. Na een hoekschop kwam de bal bij de tweede paal bij Rodri terecht. De Spanjaard kopte de bal voor het doel, waarna Haaland de bal met links in het doel schoot.

Bekijk hier de openingstreffer.

In de 36e minuut verdubbelde de topscorer de voorsprong door de bal fraai in de linkerbovenhoek te trappen. Een kwartier voor tijd zorgde Rodri voor de derde treffer. Burnley beëindigde het duel met tien man na een rode kaart in blessuretijd voor invaller Anass Zaroury.

De Bruyne

Een tegenvaller voor Manchester City was het geblesseerd uitvallen van de Belgische spelmaker Kevin De Bruyne, halverwege de eerste helft.

De van een blessure herstelde Nederlandse verdediger Nathan Aké had een basisplaats bij Manchester City en werd kort na het doelpunt van Rodri naar de kant gehaald.