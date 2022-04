Premium Het beste van De Telegraaf

Fransman komt sinds exit Portugees bij Real Madrid pas echt tot bloei Hoe Karim Benzema de voetbalwereld verbluft

Benzema in het shirt van Real Madrid. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Jarenlang stond hij in de schaduw van Cristiano Ronaldo, maar inmiddels ziet de voetbalwereld hoe goed Karim Benzema werkelijk is. De 34-jarige topspits cijferde zich bij Real Madrid met alle plezier weg voor de Portugese vedette, maar neemt de laatste jaren het voortouw en ligt op koers om dit seizoen nog twee prijzen te winnen. Wie is de Franse goalgetter, die binnen de lijnen schittert, maar ook regelmatig negatief in het nieuws kwam?