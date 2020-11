Pep Guardiola verlengt contract bij Manchester City

Als hij zijn contract uitdient, zal hij zeven jaar hoofdtrainer van City zijn. In de deal is overigens een optie voor nóg een extra seizoen opgenomen.

Het aflopende contract van Guardiola leidde tot speculatie richting een nieuw avontuur, maar dat gerucht heeft hij nu de kop ingedrukt.

Guardiola won sinds zijn komst naar Engeland twee landstitels, een FA Cup, drie keer de League Cup en twee keer het Community Shield. Het grootste doel, de Champions League winnen, is tot op heden nog niet gelukt.

„Vanaf de dag dat ik arriveerde bij Manchester City heb ik me thuisgevoeld bij de club en in de stad”, aldus Guardiola. „Sindsdien hebben we grootste dingen bereikt, veel doelpunten gemaakt, veel wedstrijden gewonnen en prijzen gepakt. We zijn allemaal heel trots op dat succes.”

Messi

„Alle steun die ik krijg, is fantastisch”, klinkt het op de clubwebsite. „Ik heb alles ter beschikking om het goed te doen. Het vertrouwen dat ik krijg om nog twee jaar verder hier te werken, maakt me bescheiden. We moeten nu verder evolueren.”

De Britse media schrijven dat door de de contractverlenging de eventuele komst van Lionel Messi naar het Etihad Stadium groter is geworden. Afgelopen zomer bleef de komst van de Argentijn uiteindelijk uit, maar zijn contract bij Barça loopt in 2021 af en vooralsnog heeft hij niet bijgetekend.