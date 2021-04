Aanklager start vooronderzoek naar tirade Roel Janssen

Die is een vooronderzoek opgestart om te kijken of het tot een tuchtzaak moet komen. Licht vasthouden van Janssen bij Paul Gladon in de wedstrijd tegen FC Emmen werd door Kooij bestraft met een penalty en een rode kaart, omdat hij Gladon als een doorgebroken speler beschouwde.

Over dat laatste kon gediscussieerd worden. Janssen liet na de wedstrijd voor de camera’s van ESPN zijn frustraties de vrije loop. „Er valt niet te praten met die man, een heel arrogant ventje. Deze jongen kan gewoon niet fluiten. Het is gewoon verschrikkelijk. Hij fluit voor iedere scheet en voor tackles op de bal. En als je er dan wat van zegt, gaat hij dreigen om je kaarten te geven. Dat is Joey Kooij.”

