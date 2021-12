Na knotsgekke GP in Jeddah: Max Verstappen en winnende Lewis Hamilton exact op gelijke hoogte in WK-stand

Mochten beide coureurs volgend weekeinde uitvallen, dan wordt de Nederlander wereldkampioen op basis van het feit dat hij dan meer zeges heeft geboekt in 2021.

Bij de start was de Nederlander van Red Bull goed weg, maar Hamilton en Valtteri Bottas ook, waardoor de oorspronkelijke top 3 intact bleef. Het eerste gedeelte van de race gebeurde er eigenlijk opmerkelijk weinig. Alle coureurs waren nog in de strijd en ook inhaalacties waren an sich ver te zoeken op het razendsnelle circuit. Maar dat zou snel veranderen.

Vervroegd Sinterklaas-cadeau

In ronde 10 ramde Mick Schumacher zijn Haas echter in de muur: safety car. Hamilton besloot direct om naar binnen te gaan, Verstappen deed dat niet, waardoor hij aan de leiding kwam.

De Nederlander werd daar vervolgens flink opgehouden door Bottas, voordat de Fin richting de pits ging. „Dat zouden ze niet mogen toestaan”, aldus de Red Bull-coureur. Er was teveel schade bij de Haas van Schumacher en dus rode vlag. En dat betekende: Verstappen mocht ’gratis’ banden wisselen en dat kwam hem niet slecht uit. Een vervroegd Sinterklaas-cadeau?

Verhit gevecht

Bij de herstart - met dus eigenlijk Verstappen op pole - had Hamilton een superstart vanaf P2. Maar Verstappen liet zich niet kennen en gooide zijn Red Bull voor de Mercedes. Wel verliet hij de track voor even en daar was Hamilton weer niet blij mee. „Ik zat voor hem!” Van dat verhitte gevecht wist Esteban Ocon te profiteren en glipte naar P2 tussen de twee kemphanen.

Vlak daarachter crashte Sergio Perez na een tikje van Charles Leclerc en klapte Nikita Mazepin op George Russell.

Game on

Perez, Mazepin en Russell uit de race en weer een rode vlag. In de strijd om de constructeurstitel slecht nieuws voor Red Bull overigens. De FIA bood Red Bull aan om Verstappen als ’straf’ - vanwege het verlaten van de track en daar voordeel uit halen - vanaf P3 te laten starten, maar wel achter Ocon (P1) en Hamilton (P2). Een opmerkelijk tafereel, deze openheid over de boardradio.

Vanaf ronde 16 was het weer game on: Ocon vanaf P1. En weer was het Verstappen die ijzig kalm in stressvolle situaties liet zien wat hij kan. De Nederlander remde het laatst voor de eerste bocht en schoot voorbij Hamilton én Ocon in een ongekend spannend beeld: met z’n drieën naast elkaar, waarbij Hamilton licht werd getoucheerd door de Fransman. De Brit bleef wel achter Ocon steken, althans voor even.

Hamilton klapt op Verstappen

Het gevecht ging weer door, Hamilton op de harde banden kwam met rasse schreden dichterbij, en met DRS knalde hij er voorbij, maar de Nederlander gooide hem ervoor. Enkele rondes verder kreeg Verstappen over de boardradio van race-engineer Lambiase het bericht om zijn positie terug te geven en hield - wel midden op de baan - in richting de laatste bocht, waarna Hamilton achterop hem klapte. ,,He brake tested me”, zegt Hamilton. De Brit noemde Verstappen daarvoor al een „crazy guy.”

De beelden, zeg het maar:

In ronde 42 gaf Verstappen P1 terug aan Hamilton, om vervolgen direct met DRS eroverheen te klappen. Echter, de Nederlander kreeg een vijf seconden-penalty voor een eerder incident in de wedstrijd. Hamilton ging er daarna alsnog langs en het was gedaan in Jeddah. Hamilton reed naar de zege en omdat Ocon te hard ging achter Verstappen, kon de Nederlander niet meer de pit in voor een eventuele snelste ronde. Bottas reed in de laatste bocht alsnog Ocon voorbij voor een podiumplek. Een ongekende verhitte strijd in Jeddah was het weer. Volgend weekend in Abu Dhabi zal dat niet anders zijn.