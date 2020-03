Zeker tot 15 april geen of amper publiek bij duels in Franse Ligue 1

Zeker tot en met 15 april zullen de competitieduels in de Ligue 1, de hoogste divisie in Frankrijk, achter gesloten deuren worden gespeeld. Dat heeft Roxana Maracineanu, de Minister van Sport, maandagmiddag bekendgemaakt.

„Clubs mogen maximaal duizend kaarten verkopen voor hun wedstrijden, de duels zonder publiek afwerken of (waar mogelijk) de wedstrijden uitstellen”, zo liet Maracineanu tijdens een persconferentie weten. Ook het Franse nationale elftal ontkomt niet aan die maatregel.

„Als de wedstrijden van de nationale ploeg verzet kunnen worden, doen we dat. En anders zullen ook bij die duels niet meer dan duizend mensen aanwezig zijn”, aldus Maracineanu. Frankrijk oefent eind maart in eigen huis tegen achtereenvolgens Oekraïne en Finland.

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Ligue 1

’Fans in Bundesliga niet realistisch’

De kans is groot dat er komend weekeinde ook in Duitsland gevoetbald wordt zonder toeschouwers op de tribunes. Directeur Christian Seifert van de Duitse voetbalbond DFB zei maandag het „niet realistisch” meer te vinden dat er, in verband met het coronavirus, fans welkom zijn bij Bundesligawedstrijden.

„We zouden het liefst gewoon duels afwerken met toeschouwers, maar dat is inmiddels niet meer realistisch”, zei Seifert, die uitsloot dat de competitie wordt stilgelegd. „We hebben besloten dat er hoe dan ook gevoetbald wordt. Met of zonder publiek, dat is aan de autoriteiten.”

’Iedereen moet bijdrage leveren’

Even daarvoor had gezondheidsminister Jens Spahn opnieuw opgeroepen evenementen waar meer dan duizend mensen zich verzamelen, af te gelasten. „Het is makkelijker concerten of wedstrijden niet te laten doorgaan, dan te beslissen dat mensen niet meer naar hun werk mogen reizen”, zei Spahn. „Iedereen zal in ieder geval een bijdrage moeten leveren.”

Maar het stilleggen van de competitie, daar moet Seifert niet aan denken: „We hebben contracten, sportieve consequenties, promotie en degradatie. Half mei moet er een ranglijst zijn waar clubs hun beleid op af kunnen stemmen.”

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Bundesliga