Van Bommel: powerplay van PSV

„Maar in de tweede helft hielden we de ruimtes veel kleiner. We konden daardoor de bal steeds snel heroveren en ontmoedigden RKC zo, de krachten vloeiden weg bij hen. Het leek op een gegeven moment wel powerplay”, zei Van Bommel.

PSV kwam aan het einde van de eerste helft op achterstand, maar trok de wedstrijd in het laatste half uur naar zich toe met drie doelpunten (1-3). „De eerste helft was heel matig van onze kant. We speelden slap, ook qua druk naar voren was het ’half-half’. Daardoor kon RKC er onderuit voetballen. Het was een slechte eerste helft van ons”, aldus de PSV-trainer.

„Na rust konden we wel constant de druk er op houden. De kracht van ons spel is dat we in de kleine ruimte kunnen voetballen. Dan maakt het niet uit in welk systeem je speelt, als je maar dicht bij elkaar staat.”