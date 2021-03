David Beckham gelooft in ’Amerikaanse droom’ van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo

Zo worden al langere tijd de namen van Lionel Messi (33) en Cristiano Ronaldo (36) in verband gebracht met een overgang naar Inter Miami, dat in 2020 als nummer tien van de Eastern Conference van de MLS eindigde. Beckham gelooft dat de twee wereldsterren mogelijk ooit in de Sunshine State neerstrijken.

„We wisten dat er altijd zou worden gesproken over welke spelers we binnen zouden halen, of het nou Ronaldo, Messi of Neymar was. Er zouden altijd verhalen komen. Persoonlijk denk ik ook niet dat het voor spelers een moeilijke beslissing is, om eerlijk te zijn. Dit is een geweldige plek”, aldus de man met het magische rechterbeen tegenover de Amerikaanse tak van sportzender ESPN.

David Beckham hoopt dat Cristiano Ronaldo en Lionel Messi hun loopbaan willen afsluiten in Miami. Ⓒ BSR Agency

Beckham voetbalde zelf voor Manchester United en Real Madrid alvorens hij naar LA Galaxy trok, om vervolgens zijn loopbaan af te sluiten bij AC Milan en Paris Saint-Germain. Hij raadt Messi en Ronaldo een stap naar Miami - op den duur - ten zeerste aan.

„Dit is natuurlijk een geweldige stad en ik vind ook dat we een mooie achterban hebben. Miami heeft een bepaalde aantrekkingskracht op spelers die in Europa grote sterren zijn geweest. Ik begrijp ook dat er veel talent rondloopt in Miami en in het zuiden van Florida, er ligt een mooie kans.”

Gonzalo Higuaín trok eerder al van Juventus naar Miami. Ⓒ HH/ANP

Phil Neville

Beckham plukte eerder al oud-ploegmaat Phil Neville bij Manchester United weg vanuit Europa. De voormalig bondscoach van de Engelse voetbalvrouwen werd aangesteld als opvolger van de Uruguayaanse trainer Diego Alonso.

„Phil is het type trainer dat het beste uit jonge spelers haalt. Hij zal niet alleen aan de slag gaan met de Designated Players, hij gaat ook werken met de jongens die uit de opleidingen komen. Hij heeft veel ervaring, hij maakte als jonge voetballer deel uit van de Manchester United-academie, een van de beste opleidingen ter wereld. Bovendien was hij al assistent-trainer bij het eerste van United en bij Valencia.”