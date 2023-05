City-trein Guardiola dendert door naar Champions League-finale

Manchester City zal met een heerlijk gevoel naar de tweede halve finale hebben toegeleefd. Door de 0-3 zege op bezoek bij Everton en de 0-3 nederlaag die Arsenal diezelfde dag leed tegen Brighton & Hove Albion is het kampioenschap in de Premier League al bijna een feit. Het zou voor The Citizens de vijfde titel in de laatste zes seizoenen betekenen, maar ondertussen ontbreekt de Champions League nog altijd in de prijzenkast van de club. Zonder de geblesseerde Nathan Aké moest de ploeg van Guardiola woensdag de laatste stap zetten richting de finale.

Al zodra de wedstrijd in gang werd gezet, was er een record gesneuveld. Het was namelijk de 191e keer dat Carlo Ancelotti als manager op de bank zat tijdens een Champions League-duel. Vorige week had de Italiaan al Sir Alex Ferguson geëvenaard, nu liet hij de Schot daadwerkelijk achter zich. De grote vraag was echter of Ancelotti’s 192e duel als trainer in het miljardenbal al op 10 juni zou gaan plaatsvinden of pas ergens in september.

Tekst gaat verder onder de tweet.

City was uiterst dominant in de openingsfase met na zeven minuten de eerste kansen voor Haaland (te ver naar buiten gedreven) en Rodri (schot voorlangs). Vijf minuten later was er dan een grote mogelijkheid voor Haaland. Na een afgemeten voorzet van Jack Grealish kreeg de Noor de bal met het hoofd van dichtbij niet langs doelman Thibaut Courtois. De Belg was even later weer op zijn post met een fenomenale save op een tegendraadse kopbal van andermaal Haaland. Maar de goalie kon zijn ploeg niet blijven redden, want even later viel de onvermijdelijke openingstreffer. Kevin De Bruyne had een perfecte pass op Bernardo Silva in huis. De Portugees schoot de bal vervolgens hard en hoog in de korte hoek.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Daarna liet City de teugels wat vieren en kon Real Madrid zich beetje bij beetje in de wedstrijd spelen. Het duurde tot de 35e minuut alvorens de Madrilenen hun eerste doelpoging konden lossen. Toni Kroos haalde vanaf dik 25 meter verwoestend uit, maar de lat zat de Duitser dwars. Amper twee minuten later was het weer raak. De inzet van Ilkay Gündogan werd nog gekeerd, waarna de rebound zo op het hoofd van Silva viel, die zijn tweede van de avond kon binnenknikken.

Achterover leunen

Na de pauze gebeurde er aanmerkelijk minder. Manchester City leunde veelvuldig achterover en kon tevreden concluderen dat Real Madrid niet bij machte was om een gaatje te vinden in de Engelse defensie. Het enige echte gevaar kwam van David Alaba, die van ver een vrije trap op doelman Ederson afvuurde. City was ondertussen zelf regelmatig slordig in het uitspelen van de counters. Twintig minuten voor tijd was er dan eindelijk een grote kans. Na een prachtig hakje van Gündogan kwam Haaland wederom oog in oog met Courtois en de doelman was de spits weer de baas door diens inzet tegen de lat te tikken.

Het was voor de thuisploeg het teken om het initiatief weer terug te nemen en dat leverde prompt de definitieve beslissing op. De Bruyne legde een vrije trap perfect neer, waarna de bal via Manuel Akanji en Real-verdediger Eder Militao tegen de touwen viel. Zijn grootste kansen kreeg de Koninklijke daarna via eerst Karim Benzema en vervolgens Dani Ceballos, maar Ederson toonde dat ook de doelman van City finalewaardig is. In blessuretijd toonden Phil Foden en Julian Alvarez nog even dat dat ook geldt voor de bank. Eerstgenoemde gaf een fraaie steekpass en Alvarez rondde beheerst af.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Zodoende is het zeker dat minimaal één Nederlandse speler dit jaar de Champions League wint. Aké namens Manchester City of Denzel Dumfries en Stefan de Vrij met Internazionale. Op 10 juni treffen de Oranje-internationals elkaar in het Atatürk Olympisch Stadion om te bepalen wie de Cup met de Grote Oren omhoog mag houden.

Oranje

Het drietal zal zich door de finale ook pas later bij Oranje voegen. Bondscoach Ronald Koeman van het Nederlands elftal nodigt de spelers uit de Nederlandse, Duitse en Engelse competities die geen clubverplichtingen meer hebben uit voor een driedaagse trainingsstage die op 5 juni begint.

De voltallige selectie van Oranje voor de finaleronde van de Nations League verzamelt zich op 10 juni in Zeist. Op die dag spelen City en Inter dus de finale van de Champions League.

De winnaar van de Europese koningsklasse wordt waarschijnlijk op 11 juni gehuldigd. Oranje speelt op 14 juni tegen Kroatië in de halve eindstrijd van de finaleronde van de Nations League. Vier dagen later wacht mogelijk een finale tegen Spanje of Italië.