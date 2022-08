Sport

Robin van Roosmalen stopt: ’Terugkeren op niveau van voor ongeluk niet mogelijk’

Robin van Roosmalen keert niet terug als vechter. De 32-jarige Brabander heeft vrijdag zijn afscheid uit de sport aangekondigd. De voormalig Glory-kampioen is na zijn vreselijke verkeersongeluk in januari 2021, waarbij zijn zus Melissa overleed, mentaal en fysiek niet meer in staat om een rentree te...