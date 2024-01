Bondscoach Oranje-handballers over zijn liefde voor bier: ’Inmiddels heb ik drie soorten uitgebracht’

Atleten en coaches storten zich vol overgave op hun topsportcarrière, maar waar houden ze zich nog meer mee bezig? In de rubriek ’de andere passie van’ zoomen we hier op in. Dit keer vertelt Staffan Olsson, bondscoach van de Oranje-handballers, over zijn liefde voor bier.

© Foto’s Henk Seppen ’Kenner’ Staffan Olsson brouwt zijn eigen bier. „Ik heb vroeger zelf gehandbald en toen ik dertien jaar in Duitsland speelde, is mijn liefde voor bier heel sterk geworden.”