Newcastle United en Botman zeker van Champions League, Leicester houdt hoop op lijfsbehoud

Jamie Vardy probeert Sven Botman te snel af te zijn. Ⓒ ANP/HH

Newcastle United speelt de komende voetbaljaargang voor het eerst sinds het seizoen 2002/03, toen Feyenoord in de groepsfase een tegenstander was, in de Champions League. The Magpies hadden in eigen huis genoeg aan 0-0 tegen een nog altijd in degradatienood verkerend Leicester City.