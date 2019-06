AS Roma heeft technisch directeur binnen

Roma zat sinds maart zonder een eindverantwoordelijke in de technische directie.

De Spanjaard Monchi werd toen, net als trainer Eusebio Di Francesco, weggestuurd vanwege de teleurstellende resultaten. Voor volgend seizoen is de Portugees Paulo Fonseca de trainer van de club waar de Nederlanders Justin Kluivert en Rick Karsdorp voetballen.

Petrachi, die als voetballer bij verschillende kleinere clubs in Italië speelde, ging in 2006 aan de slag als technische man bij Pisa. Sinds 2009 was hij verantwoordelijk voor de technische zaken bij Torino.

Francesco Totti leek de droomkandidaat voor de vacante technische functie maar het clubicoon nam onlangs ontslag wegens onvrede over het beleid van de Amerikaanse clubeigenaren.

Bekijk ook: Emotionele Totti neemt ontslag bij AS Roma