Covid-uitbraak treft Tottenham Hotspur

De ploeg van trainer Antonio Conte is volgens meerdere Engelse media getroffen door een Covid-uitbraak. Volgens de BBC hebben meerdere spelers en stafleden een positieve coronatest afgelegd. Het wachten is op de uitslagen van een tweede test ter verificatie van de eerste testronde. Volgens SkySports zijn zeker zes spelers positief getest en daarnaast nog twee stafleden.

Tottenham Hotspur strijdt donderdag thuis tegen Stade Rennais voor een vervolg in de Conference League. Na de verrassende uitglijder thuis tegen NS Mura staan Spurs en Vitesse in punten gelijk in Groep G. Spurs heeft het voordeel van een iets beter doelsaldo en een groter aantal doelpunten voor.

Regels

Tottenham heeft een ruime selectie en kan een aantal afwezigen goed opvangen. In Arnhem speelde de Premier League-club met een volledig reserve-elftal. Iets wat niet goed afliep, want Vitesse hield de drie punten in eigen huis. De regels van de UEFA schrijven voor dat de wedstrijd van Spurs gewoon doorgang moet vinden als er dertien spelers inclusief een doelman beschikbaar zijn van de A-lijst. Als Spurs er niet in slaagt een competitief elftal op de been te brengen moet de wedstrijd uiterlijk voor 1 januari worden ingehaald.