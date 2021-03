In genade aangenomen Bazoer heeft grootse plannen met Vitesse

Riechedly Bazoer (r.) krijgt tegen FC Utrecht een rode kaart (twee keer geel), maar zijn trainer Thomas Letsch neemt hem dat ’absoluut niet kwalijk’. Ⓒ Getty Images

UTRECHT - Vitesse rammelt nadrukkelijk aan de poort in de strijd om de tweede en derde plek. Met de in genade aangenomen Riechedly Bazoer weer in de ploeg, maar zonder de geschorste sterkhouders Oussama Tannane en Matus Bero boekte de ploeg van trainer Thomas Letsch een prima overwinning bij FC Utrecht (1-3). „Als we met onze voetjes op de grond blijven, dan kan het een heel mooi slot van het seizoen worden”, aldus Bazoer.