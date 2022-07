Van Gerwen met geweldige finish naar laatste vier World Matchplay

Van Gerwen stuit in de halve finale op de Belg Dimitri Van den Bergh. Die won eerder op de avond met dezelfde cijfers van wereldkampioen Peter Wright.

De partij ging tot 3-3 gelijk op. Daarna liep 'Mighty Mike' ineens hard weg bij Aspinall met 5 gewonnen legs op rij. Hij kwam zelfs op 11-4. Aspinall deed iets terug door drie legs achter elkaar te winnen. Van Gerwen hield lang een ruime voorsprong, maar kon de partij maar niet uitgooien. Aspinall kwam zelfs terug tot 15-14. Toen beëindigde Van Gerwen de wedstrijd alsnog door 146 uit te gooien.

Van Gerwen is de enige Nederlandse darter die het World Matchplay wist te winnen. Hij deed dat in 2015 en in 2016. Vorig jaar strandde de 33-jarige Van Gerwen in de halve eindstrijd tegen de Schot Peter Wright.

Dirk van Duijvenbode en Danny Noppert nemen het vrijdag tegen elkaar op in een andere kwartfinale.