Djokovic begint jacht op 24e grandslam-titel met simpele zege op Wimbledon

In de beslissende tiebreak benutte Djokovic zijn derde wedstrijdpunt na een fout van Cachín, waarna de favoriet zich zichtbaar opgelucht richting het net begaf. De partij duurde 2 uur en 12 minuten en de derde set nam een uur in beslag.

„In de derde set serveerde hij erg goed en gingen we schouder aan schouder”, zei Djokovic (36) na afloop. „Gelukkig startte ik beter in de tiebreak en kon ik het in drie sets afmaken. De eerste graswedstrijd is altijd lastig, want gras is de moeilijkste ondergrond om je aan aan te passen. Maar hopelijk gaat het per wedstrijd beter.”

Eerste graswedstrijd van het jaar

Djokovic kwam in de eerste set een break achter, maar hij herstelde zich snel. In het restant verloor hij geen servicegame meer. Zelf wist hij de opslaggame van de Zuid-Amerikaan ’slechts’ vier keer te winnen.

Voor Djokovic, die de laatste vier edities van Wimbledon won, was het zijn eerste graswedstrijd van het jaar. De Serviër speelde geen wedstrijd meer sinds hij op 11 juni Roland Garros op zijn naam schreef. Net als in voorgaande jaren sloeg Djokovic de voorbereidingstoernooien op Wimbledon over.

In de tweede ronde neemt Djokovic het woensdag op tegen de Australiër Jordan Thompson, die vorige maand in de finale van het grastoernooi van Rosmalen verloor van Tallon Griekspoor.

Ruud staat set af tegen nummer 199 van de wereld

De als vierde geplaatste Casper Ruud had vier sets nodig om zich te ontdoen van de Franse qualifier Laurent Lokoli, de mondiale nummer 199. Het werd 6-1 5-7 6-4 6-3 voor de Noor, die pas zijn tweede zege ooit boekte op Wimbledon. Alleen vorig jaar wist hij de openingsronde ook te overleven.

Voor de 24-jarige Ruud was het eveneens zijn eerste officiële wedstrijd sinds Roland Garros. Vorige maand verloor hij in Parijs in de finale in drie sets van Djokovic.

Griekspoor speelt dinsdag op Wimbledon eerste wedstrijd op baan 15

Tallon Griekspoor speelt dinsdag op Wimbledon de eerste wedstrijd van de dag op baan 15. De beste tennisser van Nederland neemt het vanaf 12.00 uur Nederlandse tijd op tegen de Hongaar Marton Fucsovics.

Botic van de Zandschulp speelt de derde wedstrijd op baan 17. De nummer 2 van Nederland treft Zhang Zhizhen uit China. Op baan 17 worden eerst een wedstrijd uit het vrouwentoernooi en vervolgens een duel uit het mannentoernooi gespeeld.

Gijs Brouwer is ingedeeld op Court 3 van Wimbledon. De Nederlandse qualifier neemt het in het relatief kleine stadion op tegen de Duitser Alexander Zverev, die als negentiende geplaatst is. Ook voorafgaand aan de wedstrijd Brouwer - Zverev wordt zowel een mannen- als een vrouwenwedstrijd gespeeld.

De Schot Andy Murray speelt 's middags op het Centre Court. Hij treft de Engelsman Ryan Peniston, de nummer 268 van de wereld.

Mogelijk worden er dinsdag ook nog wedstrijden voltooid die op maandag gepland stonden. De regen zorgde op de openingsdag van Wimbledon voor oponthoud.