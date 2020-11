Keuken Kampioen Divisie: Cambuur aan kop, NEC en Telstar winnen

De Friezen, al winnaar van de eerste periode, kwamen in Eindhoven pas in de 71e minuut op voorsprong. Issa Kallon scoorde, na een pass van Mitchel Paulissen. Voor de aanvaller was het al de zevende treffer van het seizoen in de competitie.

NEC doet volop mee in strijd om tweede periode

NEC klom door de zege op MVV Maastricht (2-1) naar de vijfde plaats. Door het succes tegen de Limburgers staat de formatie van coach Rogier Meijer bovendien tweede in de strijd om de tweede periode, achter Cambuur. De Friezen wonnen de eerste periode al.

Na iets meer dan een kwartier kwam de thuisclub op voorsprong. Jordy Bruijn scoorde uit een strafschop. Enkele minuten later al werd het gelijk door Arne Naudts. Halverwege de tweede helft kwam de thuisclub dankzij Joep van der Sluijs op 2-1.

Eerder op de dag verstevigde SC Cambuur de koppositie op de reguliere ranglijst door te winnen bij Jong PSV, 0-1. Telstar klom enkele plaatsen door in een uitwedstrijd Jong FC Utrecht te verslaan, 1-2.

Telstar wint door late treffer bij Jong FC Utrecht

Telstar won met 1-2 bij Jong FC Utrecht en klom daardoor naar de zevende plek op de ranglijst. Jeredy Hilterman zette de thuisclub al na enkele minuten op voorsprong. Nog voor rust zorgde Sebastian Soto voor de 1-1.

Meteen na rust moest Jong FC Utrecht met een man minder verder, na de rode kaart voor Christopher Mamengi. Aangezien Soto aan de andere kant na een uur ook uit het veld werd gestuurd, kwam de zaak in dat opzicht snel weer in evenwicht. In de slotfase zette Glynor Plet de formatie van coach Andries Jonker op 1-2.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Keuken Kampioen Divisie