Keuken Kampioen Divisie: Cambuur alleen koploper na zege bij Jong PSV

De Friezen, al winnaar van de eerste periode, kwamen in Eindhoven pas in de 71e minuut op voorsprong. Issa Kallon scoorde, na een pass van Mitchel Paulissen. Voor de aanvaller was het al de zevende treffer van het seizoen in de competitie.

Cambuur was de afgetekende koploper in de eerste divisie, toen het afgelopen seizoen vanwege de coronacrisis werd afgebroken. Dat kostte de club een vrijwel zekere promotie.

