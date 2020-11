Keuken Kampioen Divisie: Telstar wint in Utrecht, Cambuur aan kop

De Friezen, al winnaar van de eerste periode, kwamen in Eindhoven pas in de 71e minuut op voorsprong. Issa Kallon scoorde, na een pass van Mitchel Paulissen. Voor de aanvaller was het al de zevende treffer van het seizoen in de competitie.

Cambuur was de afgetekende koploper in de eerste divisie, toen het afgelopen seizoen vanwege de coronacrisis werd afgebroken. Dat kostte de club een vrijwel zekere promotie.

Telstar wint door late treffer bij Jong FC Utrecht

Telstar won met 1-2 bij Jong FC Utrecht en klom daardoor naar de zevende plek op de ranglijst. Jeredy Hilterman zette de thuisclub al na enkele minuten op voorsprong. Nog voor rust zorgde Sebastian Soto voor de 1-1.

Meteen na rust moest Jong FC Utrecht met een man minder verder, na de rode kaart voor Christopher Mamengi. Aangezien Soto aan de andere kant na een uur ook uit het veld werd gestuurd, kwam de zaak in dat opzicht snel weer in evenwicht. In de slotfase zette Glynor Plet de formatie van coach Andries Jonker op 1-2.

