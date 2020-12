Dick Advocaat: ’Slechte prestatie, daar hoef je geen helderziende voor te zijn’

Toch sprak Advocaat af en toe harde taal. „Waarom we geen grip hadden op de wedstrijd? Nou ja, we hadden wel grip, maar we deden er helemaal niks mee. We speelden tegen een kwalitatief mindere tegenstander, maar wel een ploeg die mentaal veel meer brengt dan wij. Hoe dat kan? Ja, dat is een goede vraag. Daar zullen we achter moeten komen.”

Advocaat zag overeenkomsten met de thuiswedstrijd tegen Wolfsberger AC, die met liefst 4-1 verloren ging. „In die wedstrijd werkte die ploeg ook keihard voor elke bal en werden de persoonlijke duels gewonnen. Daar hebben we toch grote moeite mee, dat zag je ook weer in deze tweede wedstrijd.”

Advocaat: „Dit was een slechte prestatie van Feyenoord, dat is duidelijk. Daar hoef je geen helderziende voor te zijn om dat te constateren. De tegenstander heeft gewoon meer gebracht dan wij en dat met mindere spelers. We hadden de grootste moeite om de bal naar elkaar te spelen. We zijn uitgeschakeld met 5 punten uit zes wedstrijden. Daar valt niks tegen in te brengen.”