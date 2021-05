Sportadvocaat Dolf Segaar: ’Je kunt je afvragen of FC Utrecht gedupeerd is’

„Een reglementaire nederlaag is in deze situatie een heel vergaande maatregel. Dan moet FC Utrecht wel duidelijk kunnen maken, waarom die desondanks genomen moet worden en waarom het zo erg is dat er een dag later gespeeld wordt. Je kunt je afvragen of FC Utrecht daardoor werkelijk gedupeerd is”, aldus Dolf Segaar, een advocaat die veel sportzaken doet en eerder onder andere FC Twente bijstond in de juridische strijd met de voetbalbond en vorig jaar de zaak deed die SC Cambuur en De Graafschap hadden aangespannen, toen de voetbalbond besloot geen promotie toe te passen.

„In vergelijking met de situatie rond die promotie, die niet werd doorgevoerd, is het reglement op dit punt beter dichtgetimmerd. Er staat letterlijk in de reglementen dat bij een verbod van een wedstrijd gezocht moet worden naar een andere locatie, waarop de wedstrijd op hetzelfde tijdstip moet kunnen worden afgewerkt. En er staat ook in dat het leidt tot een reglementaire nederlaag als die alternatieve locatie niet gevonden kan worden. Aan de andere kant is er altijd nog de bepaling dat de KNVB beleidsvrijheid heeft in bijzondere omstandigheden. En zal de rechter waarschijnlijk ook een afweging maken tussen de belangen van Feyenoord en FC Utrecht en in hoeverre die geschaad worden.”