Alexandrova prolongeert titel Libéma Open na ware thriller in finale

Waar bij de mannen de grote favorieten op basis van de plaatsingslijst gedurende de week werden uitgeschakeld, haalden bij de vrouwen Kudermetova (1) en Alexandrova (4) de finale. Kudermetova begon het sterkst aan dit Russische onderonsje en dwong bij 1-1 een eerste break af. Alexandrova sloeg echter direct terug. Kudermetova bevestigde even later wel bij haar tweede break, waarna beiden lang naar binnen moesten vanwege regenval. Na de hervatting maakte Kudermetova geen fouten meer op haar eigen opslag en zo haalde ze de eerste set binnen.

Vervolgens sloeg de nummer veertien van de wereld in de tweede set weer toe bij 2-2. Net zoals in de eerste set had Alexandrova een rebreak in huis, dit keer na een zeer intense game, waarin het liefst vier keer deuce was. Nadat er weer een - kortere - regenpauze was geweest, toonde Alexandrova dat ze steeds beter in de wedstrijd kwam en greep ze de tweede set.

In de derde set ging het lang gelijk op, maar bij 4-5 was daar ineens een matchpoint voor Aleksandrova op de service van haar tegenstander, maar deze bleef koel en trok de game naar zich toe. Dus moest er een tiebreak aan te pas komen. Alexandrova had daarin het initiatief. Mede dankzij een cruciale bal die perfect op de lijn viel, trok ze de zege naar zich toe.

„Van binnen was het een en al blijdschap toen ik de laatste bal in het net zag gaan”, zei Alexandrova, die op weg naar de eindstrijd geen set had verloren. „Ik hou van de omstandigheden hier, al was het niet makkelijk vandaag met de onderbrekingen.” Voor Alexandrova was het de vierde titel uit haar loopbaan en de eerste van het seizoen.

Britse tennisster Boulter wint in Nottingham eerste WTA-titel

Katie Boulter heeft voor het eerst een titel op de WTA Tour gewonnen. De 26-jarige Engelse tennisster versloeg in de finale in Nottingham haar landgenote Jodie Burrage met 6-3 6-3. De partij duurde 1 uur en 15 minuten.

Het was voor het eerst sinds 1977 dat twee tennissters uit Groot-Brittannië tegenover elkaar stonden in een WTA-finale. Sue Barker en Virginia Wade waren 46 jaar geleden in San Francisco de laatste twee Britse speelsters in de finale op het hoogste niveau.

Boulter stond voor het toernooi in Nottingham op de 126e plek van de wereldranglijst, Burrage op de 131e.

Tiafoe na toernooiwinst in Stuttgart voor het eerst in top 10

Frances Tiafoe komt voor het eerst de top 10 van de wereldranglijst binnen. De 25-jarige Amerikaanse tennisser dankt dat aan zijn toernooizege in Stuttgart. Tiafoe won zondag in een spannende finale van de Duitser Jan-Lennard Struff: 4-6 7-6 (1) 7-6 (8).

Voor de als derde geplaatste Tiafoe betekende het zijn derde toernooizege. Eerder was hij de beste in Delray Beach (2018) en Houston (2023). De 33-jarige Struff won nog nooit een toernooi op de ATP Tour.

Tiafoe neemt het komende week in de eerste ronde van het grastoernooi van Queen's op tegen Botic van de Zandschulp. De 27-jarige Nederlander maakt daar zijn rentree na een voetblessure.