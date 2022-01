Premium Het beste van De Telegraaf

’Reacties uit de toplanden grootste compliment dat we kunnen krijgen’ Handballers na historische prestatie bewierookt in Europa

Door Eddy Veerman Kopieer naar clipboard

Kay Smits tijdens de wedstrijd tegen Portugal. Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - Na de eerste ontlading in de arena van Boedapest verstopte Kay Smits heel even zijn ogen achter zijn Oranje-shirt. „Een moment voor mezelf, om te beseffen wat we hebben geflikt”, doelde de 24-jarige Limburger op de beste Nederlandse handbalprestatie ooit. Na drie bloedstollende wedstrijden werd de volgende ronde van het EK bereikt en Smits staat met een recordaantal doelpunten van 32 bovenaan de schutterslijst. „We krijgen reacties over ons frisse spel vanuit andere landen, vanuit de media van grote handballanden als Duitsland en Denemarken en die weten waar ze over praten. Dat is het grootste compliment dat je kunt krijgen.”