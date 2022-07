Wiebes wint voor de vierde keer in Baloise Ladies Tour, eindzege Van Dijk

Dat was de vierde ritzege voor de Nederlandse van Team DSM, die eerder de eerste, de tweede en het eerste gedeelte van de derde rit had gewonnen.

Haar landgenote Van Dijk, die rijdt voor Trek-Segafredo, had woensdag in Utrecht de proloog gewonnen en was zaterdag in het tweede gedeelte van de derde etappe opnieuw de snelste in een individuele tijdrit. Wiebes, die vierde werd in de tijdrit, werd mede dankzij bonificatieseconden wel tweede in het eindklassement.

De twee Nederlandse renners wonnen dus samen alle etappes en het eindklassement. Alleen de jongerentrui was voor iemand met een andere nationaliteit, de Britse Pfeiffer Georgi.