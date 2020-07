Bende bij Barça: Kritiek op Sétien, Xavi flirt, Simeone verbaasd

„Het is heel zonde en de weg naar het kampioenschap ziet er met iedere wedstrijd een stuk lastiger voor ons uit”, gaf Barça-coach Quique Sétien toe. Voor de Catalanen is het al het derde gelijkspel in zes wedstrijden sinds de competitie in Spanje is hervat.

Sétien vond dat zijn ploeg goed had gespeeld en heeft de strijd nog niet opgegeven. „Het morsen van deze punten vergroot onze afstand tot de titel, maar we moeten hard blijven werken.” In Spanje zijn na deze speelronde nog vijf wedstrijden te gaan. Real Madrid kan bij een zege op Getafe donderdag uitlopen naar vier punten voorsprong.

Na een mindere periode zwelt de kritiek op de coach aan. Maar Sétien liet weten zich gesteund te voelen door de spelersgroep.

Xavi

Ondertussen flirt voormalig publiekslieveling Xavi nadrukkelijk met zijn oude club. De trainer van Al Sadd vertelde in gesprek met Diario Sport dat hij veel nadenkt over een terugkeer naar Catalonië.

„Toen ze mij in januari vroegen, was het nog niet het moment. Maar ik heb het vaak genoeg gezegd: het is mijn grootste hoop om Barcelona te coachen en ze weer aan het winnen te krijgen. We zijn ons druk aan het voorbereiden, we zijn zeer enthousiast. Ik wil op het juiste moment terugkeren, zodat ik vanaf nul kan beginnen met een project.”

In 2021 vinden er nieuwe verkiezingen voor het voorzitterschap plaats. Xaxi heeft een niet al te beste band met de huidige voorzitter Josep Maria Bartomeu, maar kan daarentegen wel goed door een duur met tegenkandidaat Víctor Font.

Koeman

Ook Ronald Koeman zou weer in beeld zijn. Maar de bondscoach wil volgend jaar nog met het Nederlands elftal op het uitgestelde EK uitkomen.

Griezmann

Opvallend was dinsdag het late inbrengen van de Franse aanvaller Antoine Griezmann in de 90e minuut. „Het is waar dat het lastig is om hem zo in te brengen, voor een speler van zijn niveau, maar de omstandigheden dwongen me daartoe. Je hebt nog altijd de hoop dat een speler van zijn klasse met een actie komt waarmee hij de wedstrijd kan winnen”, verdedigde Sétien zijn keuze.

„Het team is niet altijd in balans met hem. En Messi en Suárez wil ik altijd opstellen. Ik ga geen sorry zeggen tegen Griezmann, maar ik ga wel met hem praten. Het is niet leuk om tegen je oude club zou laat in te vallen.”

Simeone

Trainer Diego Simeone van Atlético Madrid snapt niet waarom Griezmann nauwelijks speeltijd krijgt. „Ik vind dat echt onbegrijpelijk”, zei hij dinsdagavond.

Griezmann was jarenlang de grote vedette bij Atlético. In de laatste vier duels van Barcelona mocht hij slechts eenmaal aan de aftrap verschijnen.

Ook voor de uitbraak van het coronavirus leek de speelstijl van Barcelona nog niet op het lijf van de Fransman geschreven. Barcelona wil graag aanvallen, met korte combinaties. Atlético kiest er ook wel eens voor om het balbezit aan de tegenstander te laten en wil dan vanuit een snelle counter toeslaan.