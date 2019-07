Ajax heeft Alvarez binnen

Alvarez, die een contract voor vijf seizoenen bij de Amsterdammers gaat ondertekenen, is een centrale verdediger. Hij kan ook als rechtsback spelen en op het middenveld. Het akkoord is onder voorbehoud van de medische keuring en de vervulling van een aantal overige voorwaarden, meldt Ajax.

Alvarez speelde tot nu toe 22 interlands voor Mexico en geldt als één van de beste verdedigers van het land. Op het afgelopen WK bereikte de voetballer met Mexico de achtste finales van het WK. Eerder deze maand won hij de Gold Cup met de Mexicanen.

De 1 meter 87 lange Alvarez moet in Amsterdam Matthijs de Ligt doen vergeten. De centrale verdediger verkaste deze week voor 75 miljoen euro naar Juventus. Alvarez is na is na de Argentijnse verdediger Lisandro Martinez, doelman Kjell Scherpen, verdediger Kik Pierie, de Roemeense middenvelder Razvan Marin en aanvaller Quincy Promes de zesde aankoop van Ajax deze zomer.