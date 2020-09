Tiende coronageval voor Vitesse-Sparta

Nadat afgelopen week duidelijk werd dat acht leden van de technische en medische staf van de Arnhemmers, onder wie hoofdtrainer Thomas Letsch en zijn beide assistenten, besmet zijn met het coronavirus, is er nu ook in de selectie van Vitesse een positief geval. Verdediger Jacob Rasmussen heeft een positieve test afgelegd. Sinds afgelopen woensdag werd de Deen uit voorzorg al buiten de groep gelaten en heeft Rasmussen geen contact meer gehad met spelers of clubmensen van Vitesse.

Door de corona-explosie in de staf van het eerste, keert hoofd opleidingen Edward Sturing voor de wedstrijd tegen Sparta tijdelijk terug als trainer. Hij wordt daarbij geassisteerd door Nicky Hofs, Tim Cornelisse en technisch directeur Johannes Spors.

Eerder vandaag werd duidelijk dat er ook bij tegenstander Sparta Rotterdam een speler niet inzetbaar is vanwege een positieve coronatest. Het betreft Deroy Duarte.