Jong Ajax pijnigt ADO Den Haag in spektakelstuk

Kudus opende in de 18e minuut de score, die werd geneutraliseerd door oud-Ajacied Richardo Kishna. Danilo herstelde in de 35e minuut de voorsprong van de Amsterdammers. Vlak voor rust verdubbelde Kudus vanaf de stip de marge. Toen de hoofdstedelingen na 54 minuten via Naci Ünüvar op 4-1 kwamen, leek het beslist, maar ADO ging voor een ultieme comeback.

Jong Ajax heeft gescoord. Ⓒ Pro Shots

Thomas Verheijdt en Sem Steijn tilden de score van de 56e tot de 59e minuut razendsnel naar 4-3. Even bibberde Jong Ajax, maar Kudus zorgde al snel voor de vijfde treffer. Ünüvar gaf de thuisclub zeven minuten voor tijd nog meer rust met de laatste goal van de avond.

Door de overwinning houdt de ploeg van Heitinga ADO achter zich op de ranglijst, die wordt aangevoerd FC Volendam. Jong Ajax staat vijfde, vier punten voor ADO.

FC Emmen

FC Emmen hield de aansluiting op FC Volendam. De club uit Drenthe won in Eindhoven van Jong PSV: 1-3. Jong PSV nam na een kwartier spelen nog wel de leiding. Op aangeven van Mohamed Nassoh schoot Simon Colyn raak. Kort voor rust kwam Emmen langszij via een eigen doelpunt van Fedde Leysen. Vrijwel direct na de pauze scoorde Emmen weer, via Ole Romeny. De Portugees Rui Mendes bepaalde in de 77e minuut de eindstand op 1-3.

FC Emmen verstevigde dankzij de winst de tweede plaats en heeft na 28 speelronden een achterstand van 5 punten op koploper FC Volendam. De nummers 1 en 2 promoveren rechtstreeks naar de Eredivisie. Nummer 3 Excelsior heeft 3 punten minder dan Emmen en nummer 4 FC Eindhoven 5 punten minder.

Jong AZ rekende af met Telstar: 3-2, terwijl Almere City zegevierde op bezoek bij Jong FC Utrecht: 1-2.