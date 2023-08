Sarina Wiegman verliest ook met Engeland WK-finale: Spanje te sterk

Met de Leeuwinnen won ze de Europese titel in eigen land, waarna het in de WK-finale van 2019 misging tegen de Verenigde Staten. Afgelopen jaar werd ze als bondscoach van the Lionesses wederom Europees kampioen, ook in eigen land. En ook nu werd de finale van het WK bereikt. En daar lijkt een vloek op te rusten, want net als vier jaar geleden ging het mis. En dus komt er geen ultieme kroon op haar sterrenstatus in Engeland.

Want die heeft ze. Niet voor niets kwam haar naam onlangs voorbij als kandidaat-bondscoach van de Engelse mannen, mocht Gareth Southgate daar vertrekken. FA-bestuursvoorzitter Mark Bullingham liet merken duidelijk aan de Nederlandse trainster te denken en geen moeite te hebben met deze dan historische aanstelling. „Ons antwoord zal altijd zijn dat we op zoek zijn naar de beste persoon voor de baan. Als dat een vrouw is, waarom niet? Sarina doet het geweldig, ik hoop dat ze nog heel lang doorgaat. Ze kan elke baan aan.” Zelf ging Wiegman vrijdag niet op die uitspraken in. „Daar heb ik nu niets over te zeggen. Laten we het over de finale tegen Spanje hebben.”

Wiegmans wil is wet

En Wiegmans wil is wet in Engeland, dus bij dezen: de finale tegen Spanje. De Spanjaarden begonnen zonder sterspeelster Alexia Putellas aan het duel. Bondscoach Jorge Vilda had de 19-jarige Salma Paralluelo als vervangster van de tweevoudig Gouden Bal-winnares aangewezen. De overige tien speelsters van de basisploeg van Spanje voor de finale verschenen ook aan de aftrap voor de halve eindstrijd tegen Zweden (2-1). Putellas maakte dit WK nog geen grote indruk. Ze was pas kort voor het toernooi volledig hersteld van een ernstige knieblessure. Haar rol van uitblinkster is dit toernooi overgenomen door Aitana Bonmati. Oranje-middenveldster Jill Roord noemde haar voor de verloren kwartfinale (2-1 na verlenging) al „één van de besten van de wereld.”

Olga Carmona (links) wordt bejubeld na haar goal. Ⓒ ANP/HH

Waar Spanje een wijziging doorvoerde, stuurde Wiegman dezelfde elf als in de halve eindstrijd tegen Australië (3-1) het veld in. Dat betekende dat Lauren James ondanks dat ze haar schorsing had uitgezeten op de bank mocht plaatsnemen. De aanvalster van Chelsea moest twee wedstrijden vanaf de tribune toekijken, nadat ze in de achtste finale Nigeria op de rug van haar liggende tegenstandster Michelle Alozie ging staan.

Open openingsfase

Beide landen voelde er in de openingsfase weinig voor om af te tasten. Dat leidde tot grote kansen aan beide kanten. Voor de Engelsen had Hemp moeten scoren. Een kaar raakte ze met een knap schot de lat, maar een paar minuten later was haar mogelijkheid om het net te vinden eigenlijk het grootst. Catalina Coll redde eenvoudig op de inzet van de spits. Tussendoor had Spanje een enorme kans, maar Salma Paralluelo miste de bal, waarna Alba Redondo dacht te scoren, ware het niet dat Mary Earps een knappe reflex in huis had.

Na een klein halfuur spelen was de doelvrouw van Manchester United echter kansloos. Na balverlies op het middenveld schakelde Spanje razendsnel om. De opstomende linksback Carmona kreeg de bal mee en schoot deze met precisie in de verre hoek: 1-0.

Gemiste strafschop

Wiegman bracht na rust twee verse krachten met James en Chloe Kelly, maar Spanje bleef de bovenliggende partij. Twintig minuten voor tijd leken de Spanjaarden de wedstrijd ook te gaan beslissen na hands van Keira Walsh. Dat was echter buiten Mary Earps gerekend. Met een katachtige redding pakte ze de strafschop van Jennifer Hermoso klemvast. Dus leefde Engeland nog en kwam er ook een aardige mogelijkheid via James, maar Coll tikte de bal over. Daarna bleven de grote kansen uit. Spanje bleef geduldig en toonde zich een waardig wereldkampioen.

Reactie Wiegman

Wiegman vindt Spanje de terechte wereldkampioen. De 53-jarige Haagse gaf aan dat de teleurstelling overheerste, maar vond dat haar ploeg niets te verwijten viel. „De speelsters hebben er alles aan gedaan en Spanje was gewoon veel beter dan wij”, zei de voormalig bondscoach van Oranje.

Wiegman vond Spanje vooral in de eerste helft beter. „Wij kregen geen druk op de bal. Na de rust zijn we teruggegaan naar een 4-3-3-opstelling en kwam het momentum wat meer bij ons te liggen. Maar door het VAR-moment dat eeuwig duurde en de lange blessurebehandeling ging het tempo eruit.” In de 70e minuut miste Spanje een strafschop, die was gegeven vanwege hands. De scheidsrechter had minuten de tijd nodig om de videobeelden te bekijken.

Volgens Wiegman was Spanje ook over het hele toernooi gezien de beste ploeg. „En daar moeten we ze de complimenten voor geven en feliciteren.”