Gimenez weer goud waard voor Feyenoord

Het rood-witte Legioen zal hartkloppingen krijgen van de vele late ontsnappingen. Komende zondag wacht de kraker tegen Ajax. Bij winst klappen de Amsterdammers over Feyenoord heen omdat ze een beter doelsaldo hebben. Het doet de titelkoorts verder oplopen, omdat iedere Rotterdammer het zware programma van Ajax kent.

Feyenoord-Volendam op de late zondagavond vormde het begin van een week die in alle opzichten top of flop zou kunnen worden. Met op papier een mooie opwarmer tegen de nummer dertien van de Eredivisie, daarna donderdag de deur die open kan gaan naar de kwartfinales van de Europa League en zondag de Klassieker in de Johan Cruijff ArenA.

Binnen acht dagen kan dus het hele seizoen van Feyenoord een knauw of een verdere ‘boost’ krijgen. Met de wetenschap dat de achtervolgers Ajax, AZ en PSV klinkende zeges hadden geboekt wisten de spelers van Feyenoord dat er gas gegeven moest worden tegen de mannen uit het vissersdorp.

Daar, aan de boorden van het IJsselmeer, heerst volgens Jan Smit een sfeer van haat en nijd en wordt af en toe een dolk in de rug gestoken van eigen clubmensen. Maar dat mes is opgeraapt door de spelers en daarmee speelden ze tegen Feyenoord rond het eigen zestienmetergebied tussen de tanden.

Daryl van Mieghem van FC Volendam viert de 0-1 met zijn teamgenoten. Ⓒ ANP / ANP

Wim Jonk wist dat hij een lastige avond tegemoet ging met zijn ploeg, maar in de Johan Cruijff ArenA stond de coach met zijn ploeg in januari voor een zelfde ‘lastige klus’ en iedereen zag hoe Volendam daar de Amsterdammers op 1-1 hield. En een maand geleden beet AZ ook de tanden stuk op het oranje orkest van Jan Smit. Na de winterstop weet iedereen dat er nog muziek in Volendam zit, ondanks de valse noten die de rvc voortbrengt.

Feyenoord zat na het optreden in Warschau tegen Shaktar nog helemaal in de aanvallende flow. Voor Kökcü & co was het tegen een ploeg die ook nog eens in hetzelfde shirt speelde, alsof ze verder konden gaan waar ze in Warschau mee gestopt waren. Eindeloos aanvallen, ballen blijven pompen in het strafschopgebied.

Maar waar de Oekraïners donderdag een dood spelmoment en een portie geluk nodig hadden, produceerde Volendam een prachtige treffer waarbij geen Feyenoorder kans zag om aan de bal te komen vanaf het moment dat doelman Filip Stankovic de opbouw begon. Verdediger Benaissa Benamar kreeg alle tijd om een dieptepass te geven richting spits Henk Veerman, die op zijn beurt de razendsnelle Daryl van Mieghem wegstuurde: 0-1.

Slot kookte op de bank zichtbaar van woede. Geen van zijn twee spitsen – hij had naast Santiago Gimenez ook Danilo opgesteld – maakten het de Volendamse defensie moeilijk, David Hancko was even in niemandsland en zat mis bij het luchtduel en Timon Wellenreuther toonde andermaal aan dat hij op dat soort momenten niet dezelfde kwaliteiten heeft als Justin Bijlow.

Volendam deed bovendien niet alleen maar aan verdedigen. Via Henk Veerman kwam het halverwege bijna nog aan een 2-0 voorsprong. De boomlange spits legde de bal makkelijk voor zijn rechtervoet en knalde maar net naast. Ook bij vrije trappen bleven de bezoekers gevaarlijk.

Feyenoord-coach Arne Slot zag zijn ploeg lange tijd worstelen in De Kuip. Ⓒ ANP/HH

Dat Slot zich had geërgerd bleek in de rust. Hij liet drie man achter in de kleedkamer: Danilo, Javairo Dilrosun en Marcus Pedersen. Met Alireza Jahanbakhsh, de Pool Sebastian Szymanski en de Argentijn Ezequiel Bullaude gaf hij een stevig signaal af. Bullaude’s entree was net zo succesvol als in Warschau, waar hij voor de gelijkmaker zorgde. Dit keer leidde hij de 1-1 in met een actie in het strafschopgebied, waarmee hij Geertruida bediende en die legde de bal klaar voor Gimenez: 1-1.

Met slechts drie verdedigers en verder bijna alleen maar aanvallers of aanvallend ingestelde middenvelders ramde Feyenoord er in de tweede helft op los. Het is bijna een doktersrecept dat wekelijks wordt ingeleverd bij de apotheek van de tegenstander. Elke wedstrijd verloopt nagenoeg hetzelfde. Feyenoord maakte een foutje en moet daarna verschrikkelijk hard werken om dat weer goed te maken. Vaak vermakelijk voor het publiek maar het kan een keer fout gaan.

Gimenez was na een uur dicht bij de winnende treffer toen hij uit de draai in een keer vuurde, maar Stabnkovic was scherp. Datzelfde gevoel kende Veerman toen hij na een slippertje van Mats Wieffer alleen op Wellenreuther mocht afgaan. Veerman mikte net naast en sloeg de handen voor zijn gezicht. Veel grotere kansen zal hij in het shirt van Volendam nooit krijgen in De Kuip. En een paar minuten later kwam de rekening, want toen sloeg Gimenez (zij het via het lichaam van Damon Mirani) opnieuw toe: 2-1.