Van Gerwen laat Cullen kansloos bij World Matchplay

Van Gerwen is de enige Nederlandse darter die het World Matchplay wist te winnen. Hij deed dat in 2015 en in 2016. Vorig jaar strandde de 33-jarige Van Gerwen in de halve eindstrijd tegen de Schot Peter Wright, die nu ook in de kwartfinales staat.

Van Duijvenbode en Noppert

Dirk van Duijvenbode en Danny Noppert kunnen zich ook nog voor de kwartfinales kwalificeren. Beide Nederlanders komen woensdag in actie in de tweede ronde. Van Duijvenbode treft de Engelsman Michael Smith en Noppert staat tegenover de Noord-Ier Daryl Gurney.

Van Gerwen treft in de kwartfinales de Engelsman Nathan Aspinall. Hij was met 11-9 te sterk voor zijn als vijfde geplaatste landgenoot James Wade.