NK Afstanden: Krol pakt titel 1500 meter, Leerdam beste op 500 meter, Irene Schouten wint 3 kilometer

De 29-jarige titelverdediger van Jumbo Visma troefde in de slotrit zijn ploeggenoot Patrick Roest af met 1.44,27 minuten. Kjeld Nuis zette met 1.44,53 de tweede tijd neer. Chris Huizinga werd met 1.45,27 derde.

Achter Krol en Nuis was het ongemeen spannend. Huizinga bleef Patrick Roest nipt voor. Die werd vierde met 1.45,35 en was daarmee twee honderdste van een seconde sneller dan Jan Blokhuijsen. De Noord-Hollander van Team IKO verzekerde zich met de vijfde tijd ook van een startbewijs voor de wereldbekerwedstrijden.

Leerdam onttroont Kok op 500 meter

Jutta Leerdam werd voor de tweede keer Nederlands kampioen op de 500 meter. De 22-jarige sprintster van Team Worldstream bleef met 37,49 seconden op de tweede 500 meter tijdens de NK afstanden titelverdedigster Femke Kok voor. Leerdam had eerder de eerste 500 meter al gewonnen in 37,58.

Kok werd ook op de tweede 500 meter tweede achter Leerdam in 37,62. Haar eerste rit had ze gereden in 37,75. Het brons is voor Michelle de Jong. De 22-jarige Friezin van Team Reggeborgh reed haar tweede 500 meter in 37,90, nadat ze met 37,77 ook derde in de eerste race was geworden.

Voor Leerdam is het de tweede Nederlandse titel op de 500 meter. Ze werd eerder Nederlands kampioen in 2019 en is de regerend Europees kampioene sprint. De sprintster van Worldstream opende in beide races langzamer dan Kok, maar had met krachtige slagen beide keren een sneller rondje. In het rechtstreekse duel op de tweede 500 meter passeerde Leerdam haar concurrente met de laatste binnenbocht en hield die voorsprong vast.

Schouten prolongeert titel op 3000 meter

Irene Schouten heeft net als vorig jaar overtuigend de titel op de 3000 meter gepakt. De 29-jarige schaatsster van Team Zaanlander zegevierde in een nieuw baanrecord van 3.54,59 minuten.

Op ruime afstand achter Schouten werd Antoinette de Jong tweede in 4.00,83. De regerend wereldkampioene op deze afstand moest meer dan zes seconden toegeven. Carlijn Achtereekte, de regerend olympisch kampioene op de 3000 meter, zette met 4.02,16 de derde tijd neer.

Joy Beune werd in een tijd van 4.02,71 vierde en plaatste zich daarmee net als de top 3 ook voor de 3000 meter bij de wereldbekerwedstrijden. Het vijfde ticket voor de 3000 meter hangt ook af van de uitslag van de 5000 meter op zondag. Ireen Wüst werd met 4.03,01 vijfde.