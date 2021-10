NK Afstanden: Thomas Krol pakt weer titel 1500 meter, Jutta Leerdam beste op 500 meter

De 29-jarige titelverdediger van Jumbo Visma troefde in de slotrit zijn ploeggenoot Patrick Roest af met 1.44,27 minuten. Kjeld Nuis zette met 1.44,53 de tweede tijd neer. Chris Huizinga werd met 1.45,27 derde.

Achter Krol en Nuis was het ongemeen spannend. Huizinga bleef Patrick Roest nipt voor. Die werd vierde met 1.45,35 en was daarmee twee honderdste van een seconde sneller dan Jan Blokhuijsen. De Noord-Hollander van Team IKO verzekerde zich met de vijfde tijd ook van een startbewijs voor de wereldbekerwedstrijden.

Leerdam onttroont Kok op 500 meter

Jutta Leerdam is voor de tweede keer Nederlands kampioen op de 500 meter geworden. De 22-jarige sprintster van Team Worldstream bleef met 37,49 seconden op de tweede 500 meter titelverdedigster Femke Kok voor. Leerdam had eerder de eerste 500 meter al gewonnen in 37,58.

Kok werd ook op de tweede 500 meter tweede achter Leerdam in 37,62. Haar eerste rit had ze gereden in 37,75. Het brons is voor Michelle de Jong. De 22-jarige Friezin van Team Reggeborgh reed haar tweede 500 meter in 37,90, nadat ze met 37,77 ook derde in de eerste race was geworden.

Later vandaag wordt ook nog de 3000 meter bij de vrouwen gereden.