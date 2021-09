Sport Kort: FC Groningen legt fans die veld op kwamen stadionverbod op

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

FC Groningen legt supporters die veld op kwamen stadionverbod op

10.17 uur: FC Groningen heeft de vijf toeschouwers die woensdag het veld betraden tijdens de verloren competitiewedstrijd tegen Vitesse (0-1) een stadionverbod van vijf jaar gegeven. Ze moeten ook een boete van 450 euro betalen. Als Groningen een boete krijgt van de KNVB, gaat het die verhalen op de daders.

De club uit de Eredivisie heeft via videobeelden achterhaald welke toeschouwer vlak voor het begin van de tweede helft een beker bier tegen het hoofd van Vitesse-doelman Markus Schubert gooide. Groningen zegt aan het identificeren van deze man te werken. Hij kan naast een boete van 450 euro ook een stadionverbod van zes jaar tegemoet zien.

„We zijn met elkaar heel lang bezig geweest om de supporters weer naar het stadion te krijgen”, zegt algemeen directeur Wouter Gudde van FC Groningen. „Bij onze thuiswedstrijden was de sfeer tot dusver uitstekend, maar helaas is het woensdagavond omgeslagen door een aantal incidenten. Dat valt niet goed te praten. We balen hier enorm van. Het was voor ons een waardeloze avond, omdat een deel van de mensen onacceptabel gedrag heeft vertoond. Wij willen hiervoor onze oprechte excuses aanbieden aan tegenstander Vitesse én aan al onze supporters die overlast hebben ervaren.”

Groningen kreeg al voor rust twee rode kaarten en kwam ook op achterstand. De tweede helft begon een half uur later dan de bedoeling was, omdat Schubert vlak voor de hervatting werd geraakt door een beker bier uit het publiek. Daarna renden ook meerdere toeschouwers met ontbloot bovenlijf over het veld. Het zou gaan om een ontgroeningsactie van een studentenvereniging.

Gorka Izagirre stapt over naar wielerploeg Cofidis

09.54 uur: Ion Izagirre rijdt vanaf komend seizoen voor Team Cofidis. De 32-jarige Spanjaard tekent een contract voor een seizoen bij de Franse ploeg. Hij komt over van Astana, waarvoor hij sinds 2019 rijdt.

Izagirre boekte in zijn carrière vijftien zeges, waaronder etappes in de Tour de France, de Ronde van Spanje en de Giro d’Italia. Ook werd hij tweemaal nationaal kampioen van zijn land.

Teambaas Cédric Vasseur is opgetogen over de aanwinst. „De komst van Ion Izagirre is uitstekend nieuws voor Cofidis. Hij is een kwaliteitsimpuls, heeft ervaring op het hoogste niveau en is een van de weinige renners die etappes heeft gewonnen in de drie grote rondes. Met Ion Izagirre en Guillaume Martin zullen we in 2022 op twee verschillende fronten kunnen strijden in de UCI World Tour.”

Herman Ram bestuurslid gymnastiekunie KNGU

09.21 uur: De Nederlandse gymnastiekunie KNGU heeft Herman Ram opgenomen in het bestuur. Ram, die onlangs stopte als voorzitter van de Dopingautoriteit, gaat zich bij de KNGU bezighouden met governance, veilige sport en integriteit. De bond raakte vorig jaar verwikkeld in een affaire rond grensoverschrijdend gedrag, met name door turncoaches.

„Integriteit is een breed werkterrein, maar vanzelfsprekend zal de actuele problematiek zoals beschreven in het rapport Ongelijke Leggers voorlopig vooropstaan”, zegt Ram. „In de aanpak van die problematiek moeten de slachtoffers centraal staan.”

Vorig jaar bekende turncoach Gerrit Beltman dat hij jarenlang jonge turnsters tijdens trainingen had mishandeld en vernederd. Dat leidde tot tal van verklaringen van oud-turnsters waarbij ook andere coaches werden beschuldigd. Eind april werd het rapport Ongelijke Leggers gepresenteerd, met de resultaten van het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de Nederlandse gymsport.

De KNGU heeft naar aanleiding van dat rapport excuses aangeboden aan de vele slachtoffers. De bond beloofde ook te kijken naar een financiële tegemoetkoming, iets wat als aanbeveling in het rapport staat.

Ram gaat zich als algemeen bestuurslid bij de KNGU met onder meer ’veilige sport’ en integriteit bezighouden. De gymnastiekunie heeft ook Mariska van der Giessen toegevoegd aan het bestuur, dat verder bestaat uit voorzitter Monique Kempff, penningmeester Hugo Hollander en oud-turner Boudewijn de Vries.

Mark Faber nieuwe bondscoach zwemploeg, Marcel Wouda doet stap terug

07.47 uur: Zwembond KNZB heeft Mark Faber benoemd tot bondscoach van de topzwemmers. Faber, al jaren de hoofdcoach op het zogeheten High Performance Centre in Amsterdam, krijgt tot en met de Olympische Spelen van Parijs in 2024 de verantwoordelijkheid over de nationale selectie. Marcel Wouda doet op het andere Nederlandse topsportcentrum voor zwemmers, in Eindhoven, een stap terug en wordt daar projectcoach in plaats van hoofdcoach.

„Met Mark heeft de KNZB een ervaren en bewezen succesvolle coach op deze belangrijke positie gepositioneerd”, zegt technisch directeur André Cats. „Mark heeft aangetoond een zwemteam te kunnen begeleiden richting aansprekende mondiale resultaten. Met een grotendeels vernieuwd zwemteam willen we ons de komende jaren nadrukkelijk laten gelden op mondiaal niveau. Een sterke leider is van groot belang op die route naar nieuwe successen.”

Faber (48) heeft in Amsterdam onder anderen Kira Toussaint en Arno Kamminga onder zijn hoede. Schoolslagspecialist Kamminga pakte op de Olympische Spelen van Tokio twee zilveren medailles, op de 100 en 200 meter.

„Als bondscoach is Mark verantwoordelijk voor alle senioren nationale selecties en teams die deelnemen in het zwembad en open water. Mark maakt planningen voor de activiteiten, stelt begeleidingsteams samen, doet selectievoorstellen en is eindverantwoordelijk tijdens trainingsstages en toernooien”, aldus Cats, die zelf het High Performance Centre in Eindhoven gaat aansturen.

Oud-topzwemmer Wouda was daar hoofdcoach van de ploeg met onder anderen Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk. De 49-jarige Wouda, tussen 2016 en 2020 de bondscoach van de topzwemmers, gaat zich bezighouden met projecten. Eén daarvan is het scouten, opleiden en trainen van wisselslagtalenten, met als doel om op dat onderdeel een medaille te pakken op de Spelen van 2032 in Brisbane. „De nieuwe rol van Marcel is voortgekomen uit de wens die wij al langer hadden om verschillende projecten te starten op onderdelen waar we grote kansen zien, maar onvoldoende tijd voor vrij wisten te maken”, aldus Cats.

De zwemmers in Eindhoven worden getraind door Patrick Pearson (korte afstanden) en Thijs Hagelstein (lange afstanden). De twee groepen bestaan uit een mix van elitezwemmers en talenten.