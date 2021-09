Sport Kort: US Open-kampioene Raducanu breekt met coach

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Kloosterboer gestopt als directeur topsport judobond

18.58 uur: Tjaart Kloosterboer is niet langer directeur topsport bij Judo Bond Nederland. De bijna 75-jarige voormalig schaatscoach werd in 2017 benoemd. Vanwege het uitstel van de Olympische Spelen als gevolg van de coronapandemie heeft hij die functie een jaar langer dan gepland vervuld.

„Ik heb ervan genoten”, zegt Kloosterboer bij zijn afscheid. „De JBN werd me voorgespiegeld als een lastige bond met lastige mensen. Ik heb zeker gemerkt dat heel veel mensen in het judo doorvechten tot ze op de rug liggen of afkloppen en vervolgens verder gaan in de herkansing.” Als voorzitter van de selectiecommissie voor de Olympische Spelen had Kloosterboer in sommige gevallen heel wat uit te leggen.

„Helaas brachten de Olympische Spelen niet wat we ervan hadden verwacht en mogelijk was”, keek hij terug. Onder meer de wereldtitel van Noël van ’t End en de start van de ’talentacademie’ op Papendal noemt Kloosterboer als hoogtepunten in zijn periode als directeur topsport. „Tegenover hoogtepunten staan ook dieptepunten. Het overlijden van judoka Ilona Lucassen in 2020 heeft me heel diep geraakt.” Manager topsport Pascal Bakker is in afwachting van een opvolger voor Kloosterboer aangesteld als interim directeur topsport.

Lappartient nog vier jaar voorzitter internationale wielerbond

18.56 uur: David Lappartient is ook de komende vier jaar de voorzitter van internationale wielerunie UCI. De benoeming was een formaliteit, want er waren geen tegenkandidaten voor de 48-jarige Fransman.

Lappartient leidt de UCI sinds 2017, daarvoor was hij voorzitter van de Europese wielerbond UEC. „Fietsen is onze passie. Het is wat ons samenbrengt, het is de sleutel. Ik wil blijven bijdragen aan de ontwikkeling van de wielersport”, zei Lappartient in Leuven bij het congres waar zijn herbenoeming werd bevestigd. De volgende keer dat er een voorzitter moet worden gekozen is in 2025 als de WK in het Afrikaanse Rwanda plaatsvinden.

De UCI meldde vier nieuwe landen te hebben toegelaten. Het betreft Zuid-Soedan, Equatoriaal-Guinea, de Salomonseilanden en Vaticaanstad.

Amazone Blom tiende na dressuur bij EK eventing

18.36 uur: Amazone Merel Blom bezet na het onderdeel dressuur de tiende plaats op het Europees kampioenschap in de discipline eventing. In de Zwitserse stad Avenches kwam de uit Aalten afkomstige Blom met haar paard The Quizmaster vrijdag tot een score van 24,4 strafpunten.

De leiding is in handen van de Duitse Ingrid Klimke. De eventingamazone, die ook in de Grand Prix-dressuur start, was met haar SAP Hale Bob goed voor slechts 20,2 strafpunten. In het klassement wordt ze gevolgd door twee Britse amazones: Rosalind Canter en Nicola Wilson. Zaterdag volgt het onderdeel cross-country, zondag wordt het EK afgesloten met het springen.

Van de andere Nederlandse deelnemers staat Janneke Boonzaaijer er met de vijftiende plaats het beste voor. Zij kwam donderdag al in actie, net als Jordy Wilken die 49e is. Sanne de Jong kwam vrijdag met Enjoy tot 32,1 strafpunten en is 44e.

Blom was tevreden over haar optreden. „The Quizmaster deed super mee. Het is echt een fijn paard om te rijden, hij kan eigenlijk alles heel goed”, vertelde ze. In de landenwedstrijd staat het Nederlandse team onder leiding van Andrew Heffernan vijfde. Groot-Brittannië staat aan kop, gevolgd door Duitsland en Frankrijk.

Wielrenner Baroncini pakt wereldtitel beloften, brons voor Kooij

18.24 uur: Wielrenner Filippo Baroncini heeft de wereldtitel op de weg bij de beloften veroverd. De Italiaan kwam solo aan na 161,1 kilometer tussen Antwerpen en Leuven en bleef het peloton enkele seconden voor. Kort daarachter sprintte Biniam Ghirmay uit Eritrea naar het zilver en pakte de Nederlander Olav Kooij het brons.

Baroncini volgt zijn landgenoot Samuele Battistella op. Die veroverde de titel bij de renners onder 23 jaar bij de WK in het Britse Harrogate in 2019. In 2020 werd er bij de WK in Imola geen wedstrijd voor beloften gereden.

Na een lange aanloop van Antwerpen naar Leuven ontstond er op zo’n 60 kilometer voor de finish een kopgroep van elf renners met daarbij Daan Hoole. Een grote voorsprong kreeg de groep niet. Het was aanvankelijk aan de Belgen die niet waren vertegenwoordigd om het gat dicht te rijden.

Uit die groep ging Mauro Schmid er alleen vandoor. De Zwitser, die dit jaar al een etappe won in de Giro d’Italia, werd pas teruggehaald op de beklimming van de Wijnpers op 6 kilometer van de streep en vooral na het werk van de Nederlandse wielrenners die alles zetten op de kansen van Kooij.

Dat was echter het teken voor Baroncini om te demarreren. De 21 jarige Italiaan, die twee weken geleden al zilver pakte bij de EK in zijn eigen Trente, had al snel zo’n tien seconden voorsprong en gaf die ook op de laatste klim van de Sint-Antoniusberg niet meer weg. In de lange sprint om de resterende twee podiumplaatsen was Ghirmay net iets sneller dan Kooij, de 19-jarige sprinter van Jumbo-Visma.

Tenniskampioene van US Open Raducanu breekt met coach

18.22 uur: Emma Raducanu, de Britse tennisster die onlangs vanuit het niets de US Open won, heeft gebroken met haar coach Andrew Richardson. In een toelichting liet ze vrijdag weten dat ze op zoek is naar een nieuwe uitdaging.

Raducanu wil een coach met meer ervaring op het hoogste niveau. „Na zo’n overwinning is het natuurlijk moeilijk om dat gesprek met iemand te voeren. Maar ik heb iemand nodig die meer ervaring op het hoogste niveau heeft. Ik denk dat het voor mij gewoon echt is wat ik nodig heb. En vooral nu, omdat het zo nieuw voor me is, heb ik echt iemand nodig die me kan begeleiden en die alles al eens heeft meegemaakt”, zei Raducanu.

De 18-jarige won als qualifier de titel in New York zonder een set te verliezen. Ze werd zo de eerste Britse vrouw in 44 jaar die een grand slam won. Richardson (47) was de trainer van Raducanu sinds ze 10 jaar oud was.

WK veldrijden van 2026 in Zeeland

16.19 uur: Het wereldkampioenschap veldrijden van 2026 zal worden verreden in Zeeland. Dat heeft David Lappartient, voorzitter van de internationale wielrenunie UCI, vrijdag bekendgemaakt. De wedstrijden vinden plaats in het Zeeuws-Vlaamse Perkpolder.

Perkpolder behoort tot de gemeente Hulst, waar met de Vestingcross al een paar jaar een cross om de wereldbeker wordt gehouden. „Dit WK wordt een van de grootste sportieve evenementen in de geschiedenis van Zeeland”, voorspelde de Zeeuwse gedeputeerde Jo-Annes de Bat. „We hadden in het verleden natuurlijk al de finishes van de Tour en de Giro. Dit is van een vergelijkbare orde. De toekenning van dit WK geldt als een erkenning voor het wielerbeleid dat we al jaren voeren in onze provincie.”

Bekele wil wereldrecord aanvallen tijdens marathon van Berlijn

14.37 uur: De Ethiopische hardloper Kenenisa Bekele gaat zondag in Berlijn een aanval doen op het wereldrecord van de Keniaan Eliud Kipchoge. Twee jaar geleden, bij de laatste marathon in de Duitse hoofdstad, bleef hij twee seconden boven de mondiale toptijd die Kipchoge in 2018 in Berlijn neerzette: 2.01.39.

„Toen was ik een beetje huiverig om op het wereldrecordtempo te gaan lopen, ik probeerde toen vooral mijn persoonlijk record te verbeteren”, zei Bekele, die pas aan het einde van de marathon merkte dat hij heel dicht bij het wereldrecord zat. „Ik weet nu welk tempo ik moet lopen, ik ben vol vertrouwen. Ik ga mijn best doen om het wereldrecord te verbeteren.”

De organisatie van de marathon in Berlijn rekent op 25.000 deelnemers. Kipchoge, die afgelopen zomer in Sapporo zijn olympische titel op de marathon prolongeerde, is er niet bij. Bekele hoopt daarvan te profiteren.

De 39-jarige Ethiopiër raakte negen maanden geleden besmet met het coronavirus. „Het duurde een maand om daar overheen te komen, maar ik ben nu topfit. Ik heb me goed voorbereid, al is het lastig na twee jaar zonder wedstrijden.” Bekele wil op 7 november ook meedoen aan de marathon van New York. „Zowel qua parcours als qua strategie zijn dat twee heel verschillende wedstrijden. Vanwege Covid-19 heb ik twee jaar geen wedstrijden kunnen lopen, dus ik wilde de kans aangrijpen om weer twee marathons in zes weken tijd te lopen. Dat moet lukken.”

Amerikaanse Boorman coacht Nederlandse turnsters ook op WK

13.53 uur: De Nederlandse turnsters staan volgende maand bij de WK in Japan onder leiding van de Amerikaanse coach Aimee Boorman. Zij maakte eerder dit jaar in de aanloop naar de Olympische Spelen en ook in Tokio al deel uit van de begeleidingsstaf.

Technisch directeur Mark Meijer van gymnastiekunie KNGU heeft nu overeenstemming kunnen bereiken met Boorman over de WK in Kitakyushu, waar ze de turnsters Elze Geurts, Vera van Pol, Sanna Veerman en Naomi Visser gaat begeleiden. „Ik wilde graag kennis, ervaring en een dame toevoegen aan de staf”, zegt Meijer. „Ik ben blij dat Aimee meegaat naar Japan.” Boorman vliegt vanuit de VS rechtstreeks naar Japan en neemt de turnsters daar onder haar hoede.

De 48-jarige Boorman is bekend als de coach van de Amerikaanse topturnster Simone Biles, die vier gouden medailles pakte op de Spelen van Rio 2016. Ze was toen hoofdcoach van de Amerikaanse turnploeg.

In maart van dit jaar legde Gerben Wiersma zijn functie als bondscoach van de Nederlandse turnsters neer, als gevolg van de affaire rond grensoverschrijdend gedrag in de sport die vorig jaar naar buiten kwam. Diverse coaches, onder wie Wiersma, werden door oud-turnsters beschuldigd. De tuchtcommissie van het Instituut Tuchtrechtspraak sprak Wiersma in april vrij.

Na het vertrek van Wiersma stond de hele Nederlandse turnploeg bij de Spelen van Tokio onder leiding van Bram van Bokhoven, de bondscoach van de mannen. Boorman en José van der Veen assisteerden hem bij de vrouwen.

Röttger stopt als directeur Nederlandse handbalbond

13.33 uur: Sjors Röttger stopt per 1 december als algemeen directeur van het Nederlands Handbal Verbond (NHV). Op die datum bereikt Röttger de pensioengerechtigde leeftijd, meldt de bond. Hij wordt opgevolgd door Jaap Wals.

Röttger werkte de afgelopen twee decennia in verschillende functies voor het NHV. Zo was hij van 2000 tot 2002 bondscoach van het nationale mannenteam. Daarna stapte Röttger over naar de vrouwenploeg. Het grootste succes onder zijn leiding was de vijfde plaats bij het WK in 2005. Ook was Röttger verspreid over twee periodes technisch directeur van de handbalbond. Sinds 2017 bekleedt Röttger zijn huidige functie.

De scheidend directeur gebruikt de komende maanden om zijn taken over te dragen en Wals in te werken. Wals, die eerder jaren directeur was van gymnastiekunie KNGU en ook bij de Nederlandse zwem-, cricket- en badmintonbond werkte, kijkt uit naar zijn nieuwe uitdaging. „Het is een ambitieuze bond waar een prachtig WK in eigen land in 2025 op het programma staat. Dat moet de komende jaren richting geven aan de werkzaamheden.”

Mountainbiker Milan Vader gaat op de weg voor Jumbo-Visma rijden

11.51 uur: Mountainbiker Milan Vader rijdt de komende drie seizoenen voor wielerteam Jumbo-Visma. De 25-jarige coureur gaat het mountainbiken combineren met wedstrijden op de weg met het World Tour-team. „Koersen op de weg is relatief nieuw voor mij”, zegt Vader, die afgelopen zomer tiende werd in de olympische mountainbikewedstrijd in Japan.

Voor Vader is het grote doel de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. „Ik hoop daar op de mountainbike een medaille te pakken.”

Merijn Zeeman, sportief directeur van Jumbo-Visma, is blij met de komst van Vader. „We zien heel veel potentie in hem. Hij is fysiek buitengewoon getalenteerd en technisch gezien heel goed op de fiets. Ook zijn persoonlijkheid spreekt ons heel erg aan. Milan is iemand die heel veel bereidheid heeft om in zichzelf te investeren en goed kan samenwerken.”

Zeeman denkt dat de kwaliteiten van de Zeeuw op de weg tot en met het middengebergte liggen. „Hij is explosief bergop. In zo’n wedstrijdprogramma willen we hem dingen gaan leren. Hoe snel pakt hij het op, het rijden in een peloton, een World Tour-peloton? Dat is iets dat we echt nog moeten gaan zien.”

Gorka Izagirre stapt over naar wielerploeg Cofidis

09.54 uur: Ion Izagirre rijdt vanaf komend seizoen voor Team Cofidis. De 32-jarige Spanjaard tekent een contract voor een seizoen bij de Franse ploeg. Hij komt over van Astana, waarvoor hij sinds 2019 rijdt.

Izagirre boekte in zijn carrière vijftien zeges, waaronder etappes in de Tour de France, de Ronde van Spanje en de Giro d’Italia. Ook werd hij tweemaal nationaal kampioen van zijn land.

Teambaas Cédric Vasseur is opgetogen over de aanwinst. „De komst van Ion Izagirre is uitstekend nieuws voor Cofidis. Hij is een kwaliteitsimpuls, heeft ervaring op het hoogste niveau en is een van de weinige renners die etappes heeft gewonnen in de drie grote rondes. Met Ion Izagirre en Guillaume Martin zullen we in 2022 op twee verschillende fronten kunnen strijden in de UCI World Tour.”

Herman Ram bestuurslid gymnastiekunie KNGU

09.21 uur: De Nederlandse gymnastiekunie KNGU heeft Herman Ram opgenomen in het bestuur. Ram, die onlangs stopte als voorzitter van de Dopingautoriteit, gaat zich bij de KNGU bezighouden met governance, veilige sport en integriteit. De bond raakte vorig jaar verwikkeld in een affaire rond grensoverschrijdend gedrag, met name door turncoaches.

„Integriteit is een breed werkterrein, maar vanzelfsprekend zal de actuele problematiek zoals beschreven in het rapport Ongelijke Leggers voorlopig vooropstaan”, zegt Ram. „In de aanpak van die problematiek moeten de slachtoffers centraal staan.”

Vorig jaar bekende turncoach Gerrit Beltman dat hij jarenlang jonge turnsters tijdens trainingen had mishandeld en vernederd. Dat leidde tot tal van verklaringen van oud-turnsters waarbij ook andere coaches werden beschuldigd. Eind april werd het rapport Ongelijke Leggers gepresenteerd, met de resultaten van het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de Nederlandse gymsport.

De KNGU heeft naar aanleiding van dat rapport excuses aangeboden aan de vele slachtoffers. De bond beloofde ook te kijken naar een financiële tegemoetkoming, iets wat als aanbeveling in het rapport staat.

Ram gaat zich als algemeen bestuurslid bij de KNGU met onder meer ’veilige sport’ en integriteit bezighouden. De gymnastiekunie heeft ook Mariska van der Giessen toegevoegd aan het bestuur, dat verder bestaat uit voorzitter Monique Kempff, penningmeester Hugo Hollander en oud-turner Boudewijn de Vries.

Mark Faber nieuwe bondscoach zwemploeg, Marcel Wouda doet stap terug

07.47 uur: Zwembond KNZB heeft Mark Faber benoemd tot bondscoach van de topzwemmers. Faber, al jaren de hoofdcoach op het zogeheten High Performance Centre in Amsterdam, krijgt tot en met de Olympische Spelen van Parijs in 2024 de verantwoordelijkheid over de nationale selectie. Marcel Wouda doet op het andere Nederlandse topsportcentrum voor zwemmers, in Eindhoven, een stap terug en wordt daar projectcoach in plaats van hoofdcoach.

„Met Mark heeft de KNZB een ervaren en bewezen succesvolle coach op deze belangrijke positie gepositioneerd”, zegt technisch directeur André Cats. „Mark heeft aangetoond een zwemteam te kunnen begeleiden richting aansprekende mondiale resultaten. Met een grotendeels vernieuwd zwemteam willen we ons de komende jaren nadrukkelijk laten gelden op mondiaal niveau. Een sterke leider is van groot belang op die route naar nieuwe successen.”

Faber (48) heeft in Amsterdam onder anderen Kira Toussaint en Arno Kamminga onder zijn hoede. Schoolslagspecialist Kamminga pakte op de Olympische Spelen van Tokio twee zilveren medailles, op de 100 en 200 meter.

„Als bondscoach is Mark verantwoordelijk voor alle senioren nationale selecties en teams die deelnemen in het zwembad en open water. Mark maakt planningen voor de activiteiten, stelt begeleidingsteams samen, doet selectievoorstellen en is eindverantwoordelijk tijdens trainingsstages en toernooien”, aldus Cats, die zelf het High Performance Centre in Eindhoven gaat aansturen.

Oud-topzwemmer Wouda was daar hoofdcoach van de ploeg met onder anderen Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk. De 49-jarige Wouda, tussen 2016 en 2020 de bondscoach van de topzwemmers, gaat zich bezighouden met projecten. Eén daarvan is het scouten, opleiden en trainen van wisselslagtalenten, met als doel om op dat onderdeel een medaille te pakken op de Spelen van 2032 in Brisbane. „De nieuwe rol van Marcel is voortgekomen uit de wens die wij al langer hadden om verschillende projecten te starten op onderdelen waar we grote kansen zien, maar onvoldoende tijd voor vrij wisten te maken”, aldus Cats.

De zwemmers in Eindhoven worden getraind door Patrick Pearson (korte afstanden) en Thijs Hagelstein (lange afstanden). De twee groepen bestaan uit een mix van elitezwemmers en talenten.