Legendarische oud-bondscoach Frankrijk overleden

Familieleden, die afgelopen zondag de verjaardag van Hidalgo hadden gevierd, meldden dat de Fransman niet is overleden aan de gevolgen van het coronavirus, berichtte de Franse krant L'Équipe.

Hidalgo was zelf als voetballer actief van 1952 tot en met 1966 en speelde voor Le Havre, Stade de Reims en AS Monaco en kwam een keer uit voor het Frans elftal. Hij kreeg in 1976 de Franse nationale ploeg onder zijn hoede en was dat tot en met 1988.

Michel Hidalgo in 2008. Ⓒ EPA

Als bondscoach van Les Bleus leidde hij de nationale ploeg naar de Europese titel in 1984. Twee jaar eerder eindigde Frankrijk onder Hidalgo als vierde op het WK in Spanje, na in de halve finale te zijn uitgeschakeld door West-Duitsland.