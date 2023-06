Ook Turkije in Nations League te sterk voor volleybalsters

Oranje was hard op weg om de eerste set te winnen, maar 5 setpunten waren niet aan de ploeg besteed. In de tweede set boog de Nederlandse ploeg een vroege 5-1-achterstand om in uiteindelijk een 15-9-voorsprong. In de slotfase bleek de Turkse ploeg toch wat sterker. In derde set pakte Oranje alleen in het begin even een voorsprong maar was Turkije verder oppermachtig.

Tijdens de eerste speelweek van de Nations League, twee weken geleden in Japan, verloor Oranje alle vier de wedstrijden. Deze week spelen de volleybalsters van Koslowski in Hongkong nog tegen Polen (vrijdag), Italië (zaterdag) en Bulgarije (zondag).