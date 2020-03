Sport kort: Basketballers Brooklyn in verlenging langs Boston

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Basketbal: Brooklyn in verlenging langs Boston

Met Caris LeVert als topschutter heeft Brooklyn Nets in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA een verrassende overwinning behaald bij Boston Celtics. LeVert kwam tot een persoonlijk record van 51 punten, 37 daarvan vielen in het vierde kwart en de extra tijd. Die was nodig nadat de Nets een achterstand van 21 punten hadden weggepoetst.

De Celtics leidden bij het ingaan van het laatste kwart nog met 84-67. De inhaalrace van de Nets eindigde bij 118-118, waarna de gasten wegliepen naar 129-120. Alle 11 punten van de Nets in de extra tijd werden gemaakt door LeVert. Jaylen Brown was met 22 punten de topscorer bij de thuisploeg, die All Star-forward Jayson Tatum wegens ziekte misten.