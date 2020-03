Sport kort: The Dutch Masters gaat ’gewoon’ door

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Paardensport: The Dutch Masters gaat gewoon door

18.48 uur: The Dutch Masters, dat van 12 tot en met 15 maart in de Brabanthallen van Den Bosch wordt gehouden, gaat ondanks de uitbraak van het coronavirus door volgens plan. De organisatie zegt dat te hebben besloten na intensief overleg met alle verantwoordelijke instanties, zoals het RIVM en de Veiligheidsregio Noord-Brabant.

Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch zegt: „Ik begrijp dat er zorgen bestaan, nu het coronavirus ook onze regio heeft bereikt. Op dit moment is er geen aanleiding om evenementen te annuleren. Dat geldt ook in het geval van The Dutch Masters. De organisatie neemt bovendien extra maatregelen. Op basis daarvan heb ik er vertrouwen in dat zowel bezoekers als deelnemers weer kunnen genieten van één van de mooiste evenementen die ’s-Hertogenbosch rijk is.”

CPC Loop Den Haag

De CPC Loop Den Haag houdt wegens het heersende coronavirus rekening met meer afzeggingen dan in voorgaande jaren. Volgens directeur Mario Kadiks gaat de Haagse hardloopwedstrijd komende zondag vooralsnog door.

„Elk jaar heb je te maken met mensen die niet komen, het zogenoemde no-show-percentage. Het is reëel te denken dat dat percentage nu wat hoger ligt dan de jaren hiervoor”, stelt Kadiks, die nog geen afmeldingen van grote wedstrijdlopers heeft ontvangen.

Basketbal: Brooklyn in verlenging langs Boston

Met Caris LeVert als topschutter heeft Brooklyn Nets in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA een verrassende overwinning behaald bij Boston Celtics. LeVert kwam tot een persoonlijk record van 51 punten, 37 daarvan vielen in het vierde kwart en de extra tijd. Die was nodig nadat de Nets een achterstand van 21 punten hadden weggepoetst.

De Celtics leidden bij het ingaan van het laatste kwart nog met 84-67. De inhaalrace van de Nets eindigde bij 118-118, waarna de gasten wegliepen naar 129-120. Alle 11 punten van de Nets in de extra tijd werden gemaakt door LeVert. Jaylen Brown was met 22 punten de topscorer bij de thuisploeg, die All Star-forward Jayson Tatum wegens ziekte misten.