CAS houdt vast aan schorsing Russische atleten; Rusland niet welkom op Zomerspelen, Winterspelen en WK voetbal

Ook op het komende WK voetbal, dat in 2022 in Qatar gehouden wordt, zal de nationale ploeg van Rusland niet mee mogen doen.

Rusland werd een jaar geleden door het wereldantidopingbureau WADA voor vier jaar geschorst wegens grootscheepse dopingfraude. De Russen tekenden beroep aan waarna het CAS de lengte van de straf terugbracht, maar nog steeds zullen Russische sporters hun land niet kunnen vertegenwoordigen op de Olympische Spelen van 2021 in Tokio en de Winterspelen van het jaar erop in Peking.

Neutrale vlag

De schorsing loopt tot 16 december 2022 en kan dus ook effect hebben op deelname van Rusland aan het WK voetbal in Qatar, dat half november 2022 begint. De uitspraak laat toe dat bewezen ’schone’ Russische sporters onder neutrale vlag mogen deelnemen aan internationale evenementen, maar niet duidelijk is of die regel ook geldt voor teamsporten als voetbal. Tijdens het vorige WK, in 2018, waren de Russen zelfs nog gastheer.

De schorsing van vier jaar werd een jaar geleden door het WADA uitgesproken nadat uit onderzoek was gebleken dat er ook na de bewezen fraude in de atletiek en tijdens de Winterspelen van Sotsji nog steeds sprake was geweest van omvangrijke dopingfraude. Het Russische dopingagentschap Rusada tekende beroep aan, onder dwang van de Russische regering. President Vladimir Poetin zei destijds de straf te beschouwen als „een politieke beslissing.”

Geen organisatie

De behandeling van de beroepszaak door het CAS liep door de coronapandemie enige vertraging op, maar in november waren er vier hoorzittingen. De conclusies werden donderdag gepresenteerd. Daarin staat ook dat Rusland de komende twee jaar geen groot sportevenement mag organiseren en zich in die periode ook niet kandidaat mag stellen voor de organisatie van sportwedstrijden voor de periode erna. Regeringsvertegenwoordigers zijn niet welkom bij Olympische Spelen en WK’s. Er is ook geen plaats voor Russische bestuurders bij bonden of organisaties die zich schikken naar de richtlijnen van het WADA.

Het Russische dopingschandaal leidde er in 2016 al toe dat een deel van de sporters uit dat land niet welkom was bij de Spelen van Rio 2016. Bij de Winterspelen van 2018 in Pyeongchang moesten de sporters die wel mochten deelnemen dat doen als neutrale deelnemers, zonder uitingen van hun land.

Laatste, minimale kans

Tegen de uitspraak van het in Lausanne gevestigde CAS is alleen nog beroep mogelijk bij de hoogste Zwitserse rechtbank. De kans dat het besluit daar nog wordt teruggedraaid is klein omdat de rechter alleen ingrijpt bij procedurefouten of schendingen van de mensenrechten.