Groen licht voor extra jaar Pasveer bij Ajax

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Pasveer Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Het geduld van Remko Pasveer is beloond. De geroutineerde tweede doelman van Ajax bereikte in maart al een mondeling akkoord over een extra contractjaar, maar vervolgens hoorde Pasveer lange tijd niks meer van de Amsterdamse club. Dat was niet los te zien van alle wisselingen in de top van Ajax met onder meer het vertrek van technisch manager Gerry Hamstra. Recent heeft Ajax alsnog de mondelinge afspraken geëffectueerd in een nieuw contract tot medio 2024.