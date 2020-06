Nu wel ’game, set and match’ voor tennislegende Ilie Nastase (73)?

De Roemeen was in 1973 ooit de allereerste nummer 1 op de ATP-wereldranglijst. De toptennisser was een pionier, want hij tekende als een van de eerste topsporters ooit een sponsorcontract bij Nike. Nastase heeft 64 toernooizeges op zijn staan (enkel). Hier staan twee grandslamzeges bij; de US Open in 1972 en Roland Garros in 1973. In het dubbelspel heeft hij ook nog even 45 toernooizeges (5 grandslams) gepakt.

De tennislegende was een graag geziene gast als speler en dat wist hij. Fans kwamen speciaal voor hem naar het stadion. Nastase gedroeg zich regelmatig als ’enfant terrible’ op de courts, mede daardoor werd er zelfs in 1975 een ’code of conduct’ werd opgesteld. De boetes en schorsingen stapelden zich op voor de recalcitrante Roemeen.

In 1985 hing hij na 1085 officiële wedstrijden (waarvan hij er liefst 780 won) het racket aan de wilgen, zes jaar later zou hij opgenomen worden in de Hall of Fame.